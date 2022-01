De werkloosheidsgraad in de eurozone is in november verder gedaald, tot 7,2 procent. Dat is het laagste niveau sinds maart 2020, net voor de coronapandemie in alle hevigheid losbarstte in Europa.

In maart 2020 had de werkloosheidsgraad in de eurolanden een laagtepunt bereikt van 7,1 procent. Maar door de impact van covid-19 begon de werkloosheidsgraad nadien te stijgen, met een piek van 8,5 procent in augustus en september 2020. Sindsdien ging het percentage bijna onafgebroken weer naar beneden.

In november belandde de werkloosheidsgraad op 7,2 procent, tegen 7,3 procent in oktober en 8,1 procent in november 2020. Eurostat schat dat er in november in de eurozone nog 11,8 miljoen mensen werkloos waren.

In de hele Europese Unie waren 13,98 miljoen mensen werkloos in november. Dat komt overeen met een werkloosheidsgraad van 6,5 procent.

In België stond de werkloosheidsgraad in november op 5,9 procent, tegen 6,0 procent in oktober en 5,8 procent in november 2020.

