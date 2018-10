Werkloosheid eurozone daalt, maar blijft hoog in Griekenland en Spanje

De werkloosheid in de eurozone is in augustus gedaald naar 8,1 procent. Een jaar eerder bedroeg dat percentage nog 9 procent, meldt de Europese statistiekdienst Eurostat. Het gaat om het laagste peil sinds november 2008.

In de hele Europese Unie komt de werkloosheid in de tweede zomermaand uit op 6,8 procent tegenover 7,5 procent in augustus 2017. Dat stemt overeen met het laagste werkloosheidspercentage in de EU sinds april 2008.

Tsjechië (2,5 procent), Duitsland en Polen (elk 3,4 procent) scoren het best. Aan het andere uiteinde van het spectrum zit Griekenland met 19,1 procent (cijfer juni) en Spanje (15,2 procent). Ook Italië (9,7 procent) en Frankrijk (9,3 procent) kampen met een relatief hoge werkloosheidsgraad. Volgens de berekeningen van Eurostat telt België 6,5 procent werklozen.