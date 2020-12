Werkgeversorganisatie Voka vraagt dringend een oplossing voor het vrachtverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding van het recente reisverbod. 'Vele vrachtwagens, goederen en chauffeurs zitten vast op weg naar het vasteland. Omdat er zonder oplossing ook niemand nog goederen naar het VK durft te sturen, ligt de handel bijna volledig plat', zegt Voka.

Vele landen wereldwijd, waaronder België, stelden een reisverbod vanuit het VK in vanwege de zeer besmettelijke variant van het coronavirus die er flink huishoudt. In België is vrachtverkeer vanuit het VK nog wel toegelaten, maar niet in de Franse toegangspoorten, waar het merendeel van de vrachtwagens aan land komt.

'Het vrachtvervoer tussen de EU en het VK ligt dus zo goed als stil. Want uitvoeren naar het VK is nog toegelaten, maar dat durft niemand nog, nu het onzeker is of en wanneer men kan terugkeren. Er is dringend een oplossing op Europees vlak nodig om dit probleem op te lossen', zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van Voka.

Samen met de aanslepende brexitgesprekken leidt het reisverbod tot een enorm complexe situatie voor ondernemers. 'Er is snel een handelsakkoord nodig', zegt Maertens. 'Indien nodig moet er gezocht worden naar een overgangsregeling vanaf 1 januari. Die is sowieso nodig om heel het ratificatieproces te doorlopen in geval van een akkoord.'

Vele landen wereldwijd, waaronder België, stelden een reisverbod vanuit het VK in vanwege de zeer besmettelijke variant van het coronavirus die er flink huishoudt. In België is vrachtverkeer vanuit het VK nog wel toegelaten, maar niet in de Franse toegangspoorten, waar het merendeel van de vrachtwagens aan land komt. 'Het vrachtvervoer tussen de EU en het VK ligt dus zo goed als stil. Want uitvoeren naar het VK is nog toegelaten, maar dat durft niemand nog, nu het onzeker is of en wanneer men kan terugkeren. Er is dringend een oplossing op Europees vlak nodig om dit probleem op te lossen', zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van Voka. Samen met de aanslepende brexitgesprekken leidt het reisverbod tot een enorm complexe situatie voor ondernemers. 'Er is snel een handelsakkoord nodig', zegt Maertens. 'Indien nodig moet er gezocht worden naar een overgangsregeling vanaf 1 januari. Die is sowieso nodig om heel het ratificatieproces te doorlopen in geval van een akkoord.'