Er is in de huidige economische context geen ruimte voor hogere lonen. Die boodschap heeft het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de overkoepelende werkgeversorganisatie van het land, dinsdag meegegeven.

Bedrijven zitten vandaag als gevolg van de coronacisis in 'overlevingsmodus', aldus het VBO. Er moet gerekend worden op twee jaar herstel om weer het niveau van voor de crisis te bereiken.

Een gevaarlijke cocktail van investerings-, solvabiliteits- en productieproblemen zorgt voor een competitiviteitsprobleem, waarschuwt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO. 'Gelukkig heeft het verleden ons getoond wat we moeten doen en niet mogen doen', klinkt het.

Wat ons land niet mag doen, aldus het VBO, is opnieuw de lonen laten ontsporen. 'Als we de competitiviteit loslaten, gaan we de prijs betalen', waarschuwt Timmermans.

Met andere woorden: ruimte voor meer loon ziet het VBO niet. Binnenkort start het tweejaarlijks overleg weer op over de loon- en arbeidsvoorwaarden. De richting die de werkgevers daarbij uitgaan is duidelijk. De VBO-topman wees expliciet naar Nederland, waar de vakbonden akkoord gaan met een nominale loonstijging van 1,2 procent. Dat is evenwel inclusief inflatie. 'Bij ons is dat dus status-quo', aldus Timmermans. Daarmee hint Timmermans erop dat bovenop de index er geen ruimte is.

'Een hogere loonnorm in een periode waarin de economische activiteit zoveel lager ligt, is niet realistisch', aldus Timmermans.

