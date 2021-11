Telewerk verplichten is geen aanvaardbare maatregel om de huidige coronapandemie in te dijken, zeggen de werkgeversfederaties Voka, Unizo, VBO en Boerenbond in een gemeenschappelijke verklaring.

Komende woensdag staat een nieuw, vervroegd Overlegcomité gepland, zo kondigde premier Alexander De Croo (Open VLD) maandag aan. De expertengroep GEMS, die de overheid adviseert, pleit voor een nieuwe reeks maatregelen om de verontrustende corona-indicatoren te lijf te gaan. Een van hun aanbevelingen is verplicht telewerk tot de Kerstvakantie.

Aanbevelen, niet verplichten

Wat de werkgeversorganisaties betreft, kan van een algemene telewerkverplichting echter geen sprake zijn. 'Bedrijven geven nu al een ruime invulling aan de telewerkaanbeveling. Een algemene telewerkverplichting zien we niet zitten,' zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van Voka. 'Onze bedrijven zijn covid safe en moeten op die manier verder kunnen blijven werken. We gaan nu toch de economie geen onnodige klap verkopen'.

De vier federaties zeggen te begrijpen dat er maatregelen nodig zijn nu het aantal coronabesmettingen sterk stijgt en de druk op de ziekenhuizen verhoogt. 'De werkgevers willen daar ook aan meewerken, door onder meer te waken over de afstandsregels, het dragen van het mondmasker waar de nodige afstand niet kan worden gevrijwaard, de handhygiëne... én door het maximaal toepassen van telewerk waar dat de normale werking van de bedrijven niet in het gedrang brengt.'

Volgens de werkgeversorganisaties zou een verplichting van telewerk van overheidswege een 'onnodige en onnuttige maatregel' zou zijn. 'Het zou onze ondernemingen rechtstreeks en onrechtstreeks opnieuw economische schade toebrengen en op termijn dure ondersteuningsmaatregelen op gang brengen.'

Boosterprik

Dit keer zal er uit een ander vaatje moeten worden getapt, aldus de werkgevers. Zo vragen ze onder meer een snelle uitrol van de boosterprik. 'Bedrijven staan klaar om dat logistiek mogelijk te maken. Vaccinaties op de werkvloer zullen een essentieel element vormen om iedereen zo snel als mogelijk opnieuw geprikt te krijgen.'

'We vragen iedereen, ook onze bedrijven, om voorzichtig te zijn,' zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche van Unizo. 'Maar we verzetten ons tegen maatregelen die het ondernemerschap zouden hinderen. We hebben getoond dat we wereldtop zijn inzake vaccinaties. Laat ons die draad weer oppikken om snel iedereen een boostervaccin te geven.'

Alle updates over de coronacrisis in onze liveblog.

