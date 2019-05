Het werk wordt hervat bij Swissport Cargo, een van de afhandelaars van vrachtvliegtuigen op Brussels Airport. De directie is op al onze vragen ingegaan, klinkt het bij de vakbonden

De meeste werknemers van Swissport Cargo hadden dinsdagnamiddag het werk neergelegd, nadat bij renovatiewerken asbest was aangetroffen. Het bedrijf neemt geen maatregelen voor de gezondheid van de werknemers, waardoor zij mogelijk met asbestdeeltjes in contact zijn gekomen, stelden de vakbonden. De directie ontkende dat.

Ook de nachtploeg en de ochtendploeg woensdag gingen niet aan de slag. Woensdag vond ook overleg plaats tussen de vakbondslui, de directie van Swissport en luchthavenuitbater Brussels Airport Company. Daar werd een akkoord bereikt, zegt Fouad Bougrine van de liberale vakbond. 'De namiddagploeg gaat terug aan het werk', stelt hij namens het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV Puls, BBTK en ACLVB).

'Wat we hebben gevraagd, hebben we ook gekregen', aldus nog Bougrine. Zo komt er een extra onderzoek naar het asbest. De bonden hadden ook problemen aangekaart met onder meer douches en wc's. Daarvoor wordt in een nieuwe tijdelijke ruimte voorzien.

Brussels Airport werd bij het overleg betrokken, omdat de luchthavenuitbater en Swissport volgens de bonden de verantwoordelijkheid naar elkaar doorschoven. 'De luchthavenuitbater neemt zijn verantwoordelijkheid. Er wordt een onafhankelijk expert aangesteld, extra overleg ingepland en in bescherming voorzien. Het personeel hervat het werk', tweette vakbondsman Hans Elsen (ACV Puls) woensdagnamiddag over het akkoord.

Swissport zelf had dinsdag al erkend dat er asbest was aangetroffen. 'Maar toen dat werd ontdekt, zijn de werken stilgelegd en werden alle maatregelen genomen om het asbest op een correcte manier te verwijderen', klonk het. 'Er is ook geen asbest gevonden op de werkvloer.'