De wereldwijde handel groeit dit jaar sterker dan verwacht. Dat meldt de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die haar vooruitzichten voor 2021 en 2022 naar boven heeft bijgesteld. Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders en de achterstand in de havens kunnen een impact hebben op bepaalde sectoren, maar zullen volgens de WTO de opwaartse trend niet keren.

De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat het handelsvolume in 2021 met 10,8 procent groeit. In maart sprak ze nog van een groei met 8 procent in vergelijking met een jaar eerder. In 2022 zou er een groei zijn met 4,7 procent. In coronajaar 2020 was de wereldwijde goederenhandel nog met 5,3 procent gekrompen. De handel in diensten bevindt zich wel nog niet op het niveau van voor de pandemie: tegenover het eerste kwartaal van 2020 ligt die 9 procent lager, grotendeels door slechte cijfers van de reissector. De groei van het handelsvolume hangt wel sterk af van regio tot regio. Zo hinken het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Afrika achterop op vlak van export, terwijl het Midden-Oosten, de vroeger Sovjetlanden en Afrika het slechter doen qua import. Naast het tekort aan halfgeleiders en de files in de havens, zijn ook de hoge transportkosten een risico voor de groei. De verdere ontwikkeling van de coronapandemie wereldwijd vormt echter het grootste gevaar. Hoe langer landen geen toegang hebben tot vaccins en nauwelijks inwoners kunnen vaccineren, hoe groter het risico dat er gevaarlijke varianten ontstaan, aldus WTO-topvrouw Ngozi Okonjo-Iweala.