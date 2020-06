Bij BMT Aerospace, dat tandwielen en andere onderdelen maakt voor de luchtvaartindustrie, zijn in verschillende landen 105 van de 641 jobs bedreigd. Dat meldt het bedrijf met hoofdzetel in het West-Vlaamse Oostkamp.

BMT Aerospace behoort tot dezelfde groep als VCST in Sint-Truiden, waar eerder woensdag werd aangekondigd dat er 171 banen op de tocht staan. VCST maakt tandwielen voor de autosector, BMT Aerospace voor de luchtvaartsector.

BMT Aerospace heeft drie productievestigingen: in Oostkamp, waar ook de hoofdzetel is gevestigd, in Roemenië en in de Verenigde Staten. Hoeveel jobs het bedrijf in de verschillende vestigingen afzonderlijk wil schrappen, is niet duidelijk. Oostkamp zal er niet aan ontsnappen. 'Ook in onze fabriek in België dalen onze productievolumes, waardoor we ook hier genoodzaakt zijn om onze personeelsbezetting te herzien', meldt het bedrijf.

De directie zag naar eigen zeggen geen andere mogelijkheid dan de kostenstructuur en het personeelsbestand aan te passen. De impact van de coronacrisis is immers duidelijk in de luchtvaart. 'We weten dat we de komende 2 tot 3 jaar een sterke vermindering van werk zullen hebben, we hebben geen andere keuze dan ons aan te passen aan deze nieuwe marktsituatie', zegt CEO Benoit Reynders.

Het bedrijf zegt financiële steun gekregen te hebben in België en in Roemenië. Maar die helpt enkel op de korte termijn om de cashpositie te vrijwaren, luidt het.

