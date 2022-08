De wereldvoedselprijzen zijn in juli fors gedaald in vergelijking met een maand eerder. Vooral de prijs voor granen en oliën gaan naar beneden nadat ze in maart op een recordhoogte stonden - een gevolg van de oorlog in Oekraïne, zo blijkt uit de Food Price Index van de VN-Voedselorganisatie (FAO).

In juli daalde de index met 8,6 procent tot 140,9 punten. Vooral bij plantaardige oliën was er een prijsdaling met 19,2 procent, tot het laagste niveau in tien maanden.

Granen werden 11,5 procent goedkoper, wat vooral te danken is aan de prijsdaling bij tarwe (-14,5 procent). Hier zou het akkoord dat Oekraïne met Rusland over de export van graan een rol hebben gespeeld. Tegenover vorig jaar is graan wel nog altijd een pak duurder.

In vergelijking met juli 2021 staat de Food Price Index wel nog 13,1 procent hoger.

De FAO is opgelucht dat de prijzen dalen, maar wijst erop dat er nog altijd risico's zijn voor de wereldwijde voedselbevoorrading, zoals een recessie of hoge prijzen voor meststoffen. Die kunnen een impact hebben op de landbouwproductie in de toekomst.

The @FAO Food Price Index averaged 140.9 points in July, 🔻8.6% from June, marking the 4th consecutive monthly decline.



Major cereal & vegetable oil prices recorded double-digit percentage decline.



The Index remained 13.1 % higher than in July 2021.



👉 https://t.co/YW5pp7MWEg pic.twitter.com/m3IZaJQntg — FAO Newsroom (@FAOnews) August 5, 2022

