De wereldwijde economische groei zal dit jaar vertragen, onder invloed van de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus en van de aanhoudend hoge inflatie. Dat voorspelt de Wereldbank dinsdag.

De instelling verlaagde de prognose voor 2022. De wereldeconomie zal met 4,1 procent groeien, voorspelt ze, na 5,5 procent in 2021. De Wereldbank waarschuwt dat de groei zelfs onder de 4 procent kan vallen, indien de economische impact van de verspreiding van de omikronvariant lang aanhoudt.

In 2023 zou de wereldwijde groei nog verder vertragen, tot 3,2 procent, onder meer door de afbouw van fiscale en monetaire steunmaatregelen wereldwijd.

De Wereldbank maakt zich voorts zorgen over de landen waar overheden niet de middelen hebben nog veel extra te doen om hun economie te ondersteunen. Daar zouden nieuwe corona-uitbraken, aanhoudende knelpunten in de toeleveringsketens van bedrijven en de hoge consumentenprijzen die daarvan het gevolg zijn, voor een zogenoemde harde landing kunnen zorgen.

Een andere instelling, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), komt op 25 januari met nieuwe economische prognoses.

