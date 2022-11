De Belg is best tevreden op het werk, blijkt uit een enquête van Trends over welzijn op het werk. Deconnecteren is wel moeilijk en een vijfde van de werknemers had al een burn-out. Mensen de kans geven om bij te leren is met voorsprong de beste hefboom in de strijd om talent.

Driekwart leest werkmails na de uren

Dat een kwart op werkdagen na de uren of in weekends werkmails leest wanneer iets dringends wordt verwacht, is nog te verwachten. Maar dat een kwart zijn mails checkt tijdens de vakantie, is opvallend. De 25-tot-34-jarigen die als digital native zijn opgegroeid, heeft de meeste discipline. 'Slechts' 67,7 procent leest werkmail na de uren. In de oudste groep is dat 80,5 procent. Negen op de tien CEO's en zelfstandigen lezen mails in de vrije tijd, tegen zeven op de tien loontrekkenden. 70 procent zegt moeite te hebben te deconnecteren van het werk.

Leest u werkmails na de uren?

Grote bedrijven hebben meer aandacht voor burn-outs

Slechts 37,5 procent van de respondenten antwoordt ja op de vraag of hun bedrijf aandacht heeft voor burn-outs bij het personeel. 22,9 procent heeft geen idee of dat zo is. Hoe groter het bedrijf, hoe meer aandacht.

Heeft uw bedrijf een beleid om burn-outs op het werk te voorkomen?

Weinig mensen gaan met tegenzin werken

We werken gemiddeld 39 uur per week - 42 uur bij de mannen tegen 37 uur bij de vrouwen. Slechts 8,5 procent van de werkenden gaat echt met tegenzin naar het werk. Het idee dat veel mensen tegen hun zin hun uurtjes kloppen, is dus niet correct. Een derde doet werk waarvoor hij of zij zich met hart en ziel inzet. Er is wel een duidelijk verschil tussen de CEO's en de zelfstandigen aan de ene kant en de loontrekkenden aan de andere kant. De grote meerderheid van de CEO's (72,2%) en meer dan de helft van de zelfstandigen (57,5%) werkt met hart en ziel, bij de loontrekkenden is dat maar goed een vijfde (22,7%). Ook in de uitgesplitste cijfers volgens leeftijd is er een duidelijk verschil. Bij de 55-tot-64-jarigen zeggen bijna twee keer zoveel respondenten (44,4%) dat ze hun werk met hart en ziel doen als de 25-tot-34-jarigen (22,9%).

Doet u uw werk graag?

Een hoger loon en meer autonomie voor meer welzijn

Driekwart vindt dat het wel snor zit met zijn of haar welzijn op het werk. Gevraagd naar wat het mentale welzijn kan verhogen, prijkt een hoger loon met stip op één. Dat ligt niet in lijn met ander onderzoek, wellicht beïnvloedde de energiecrisis de respondenten. Wie jonger dan 45 is, verwacht meer dat een hoger loon het welzijn op het werk verbetert dan de 45-plussers. Loontrekkenden verwachten een heilzamer effect van een hoger loon dan CEO's of zelfstandigen. Na het loon volgen vooral zaken die met meer autonomie te maken hebben, zoals ruimte om zelf je werk vorm te geven, flexibele uren of het recht om onbereikbaar te zijn. Een kwart van de loontrekkenden verwacht dat flexibele uren maken dat ze zich beter in hun vel voelen op het werk, bij CEO's en zelfstandigen is dat maar net iets meer dan 10 procent.

Wat kan uw mentaal welzijn op het werk verhogen?

De grote meerderheid had nog nooit een burn-out

70,4 procent geeft aan geen burn-out gehad te hebben. Eén op de tien had dan wel geen burn-out, maar zocht wel hulp om te vermijden dat het zover kwam. Opvallend is dat bij de 25-tot-34-jarigen al 14,9 procent hulp zocht. Meer dan één op de tien CEO's kreeg al met een burn-out af te rekenen (13,1%), terwijl dat bij de zelfstandigen (18,1%) en de loontrekkenden (19,6%) bijna twee op de tien is. Met 49,5 procent geeft slechts de helft van de loontrekkenden aan goed in zijn vel te zitten.

Hebt u al te maken gehad met een burn-out?

We willen bijleren

Mensen de kans geven om bij te leren op het werk is de maatregel bij uitstek om een bedrijf aantrekkelijker te maken in de war for talent, vinden de respondenten. Meer dan doorgroeimogelijkheden, extralegale voordelen, een aangename kantooromgeving of meer loon. Pas daarna volgen een kortere werkweek en de werkweek in vier dagen ballen, waar onlangs wetgeving over werd gemaakt. CEO's, loontrekkenden en zelfstandigen verschillen van mening. CEO's rekenen vooral op een aangename kantooromgeving en bijleren om hun bedrijf aantrekkelijker te maken, terwijl doorgroeimogelijkheden belangrijker zijn voor loontrekkenden en zelfstandigen. Hoe jonger, hoe meer mensen belang hechten aan doorgroeimogelijkheden en extralegale voordelen.

Welke elementen maken volgens u een bedrijf aantrekkelijker in de war for talent?

Meer personeel moet burn-outs voorkomen

Gevraagd naar wat bedrijven kunnen doen om burn-outs te voorkomen, is er op twee punten een andere houding van mannen en vrouwen. Dat meer personeel in dienst nemen de beste manier is om burn-outs te voorkomen, daar zijn beide geslachten het over eens. Bij vrouwen is dat evenwel veel meer uitgesproken, met 48,5 procent tegen 32,8 procent. Het mag niet verbazen dat veel meer loontrekkenden (44,1%) dan CEO's (25,7%) of zelfstandigen (23,5%) die mening hebben. Opvallend is ook dat meer mannen (24,6%) dan vrouwen (18,4%) vinden dat een bedrijfscultuur die overwerk ontraadt, helpt tegen burn-outs. Bij de vraag naar wat je zelf kan doen om de kans op een burn-out te verkleinen, springen voldoende bewegen en gezonde voeding eruit. Daar wordt meer van verwacht dan van deconnecteren of de vrije tijd niet tjokvol activiteiten stoppen.

Wat kan uw bedrijf beter doen om burn-outs bij het personeel te voorkomen?

Trends Impact Awards Op 30 november reikt Trends in samenwerking met de Antwerp Management School en PwC de eerste Trends Impact Awards uit. We belonen bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen en presenteren projecten die nu al een impact hebben in het streven naar een duurzamere wereld. We wilden ook weten wat ú denkt en ondervroegen de actieve Belg in oktober over drie thema's: mobiliteit, welzijn op het werk en de veerkracht van bedrijven. Drie weken leest u in Trends telkens een dossier waarin we de resultaten van die enquête voorstellen, experts het debat laten opentrekken en concrete voorbeelden uit de bedrijfswereld toelichten. 917 Belgen tussen 25 tot 64 jaar vulden de enquête volledig in. Van hen zijn 49,1 procent vrouwen en 50,9 procent mannen. Ze zitten gelijkmatig verdeeld over vier leeftijdscategorieën: -35-jarigen, 35- tot 45-jarigen, 45- tot 54-jarigen, en 55-plussers. Het gaat van werkzoekenden tot CEO's, van studenten tot gepensioneerden, zelfstandigen en loontrekkenden. Volgende week: de veerkracht van bedrijven

