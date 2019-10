De Gentse start-up WeGroup was gisteren een van de grote winnaars op de Vivium Digital Awards. WeGroup won de trofee als het meest beloftevolle initiatief in de categorie kantoorefficiëntie en het won de publieksprijs. De andere winaars zijn Deecide, Easyvest en MyFaro.

Bijna 700 personen uit de verzekeringswereld, vooral makelaars en insurtechbedrijven, waren gisteren aanwezig op de uitreiking van de Vivium Digital Awards. Met die prijzen bekroont de verzekeraar Vivium (een onderdeel van de P&V-groep) innovatieve tools die verzekeringsmakelaars helpen in hun digitale transformatie.

De jury had uit meer dan 70 inzendingen 12 genomineerden gekozen in vier categorieën. Gisteren werden de namen van de winnaars bekendgemaakt. Het ging om twee bestaande en twee beloftevolle projecten. Zij werden beloond met geldprijzen van 10.000 en 20.000 euro, wat hen moet toelaten de projecten verder te ontwikkelen.

Dit zijn de vier winnaars:

- Beste project Klantentevredenheid: MyFaro

MyFaro is een softwaretool ontwikkeld voor financiële tussenpersonen dat een overzicht biedt van de levens- en pensioenverzekeringen van een klant. Op die manier geeft de tool de klanten inzicht in hun financiële situatie. Het softwarebedrijf werd in 2017 opgericht. Makelaar Callant Verzekeringen is een van de investeerders in het bedrijf.

- Meest beloftevolle initiatief Klantentevredenheid: Easyvest

Easyvest biedt een webplatform dat toelaat online levensverzekeringen af te sluiten, te beheren en op te volgen. De klant kan het platform zelf raadplegen, maar een tussenkomst van de makelaar blijft wenselijk.

- Beste project Kantoorefficiëntie: DeeCide (OpenBroker)

DeeCide ontwikkelde een multitarificatietool voor makelaars die auto- en mobiliteitsverzekeringen aanbieden. De makelaar kan OpenBroker gebruiken om snel het meest geschikte aanbod voor zijn klant te selecteren. Met slechts enkele clicks krijgt hij realtime toegang tot de producten en de tarieven van verschillende verzekeraars.

- Meest beloftevolle initiatief Kantoorefficiëntie: WeGroup

WeGroup creëerde met Louise een virtuele assistente die kan worden ingezet voor de analyse van de klantenbehoeften, de automatisering van administratieve processen en een efficiënter schadebeheer. Via de digitale toepassing kunnen meer dan negentig databronnen worden gecombineerd, om snel de behoeften en risico's van de klant in kaart te brengen.