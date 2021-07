Het aantal passagiers op Brussels Airport is in juni afgeklokt op 646.589. Dat zijn er 73 procent minder dan in juni 2019, maar het gaat wel om het hoogste aantal sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar.

'Met een toenemend aantal vluchten en de zomervakantie in het vooruitzicht, is juni de beste maand sinds het begin van de crisis in maart 2020', klinkt het dinsdag in een persbericht. De stijging is in lijn met de opwaartse trend sinds april.

Volgens de luchthavenuitbater was er in juni week na week een 'gestage toename van het verkeer' tot 35 procent van de normale trafiek in de laatste week van juni. Dat is te danken aan Brussels Airlines dat meer vluchten opstartte, maar ook de opheffing van het vliegverbod naar Marokko midden juni en de start van vakantievluchten vanaf de derde week. Spanje was de populairste bestemming in juni, voor Portugal en Italië. Griekenland staat op stek vier, Turkije op vijf.

Bij cargo was er ten opzichte van een jaar eerder een stijging met 40 procent van het totale gevlogen vrachtvolume, 'vooral dankzij de verhoogde vraag naar luchtvracht in heel Europa'. Azië blijft de belangrijkste regio voor luchtvracht, gevolgd door Noord-Amerika en Afrika.

'Het transport van covid-19-vaccins van en naar Brussels Airport blijft doorgaan, met tot op vandaag meer dan 150 miljoen vaccins die op de luchthaven behandeld werden voor uitvoer buiten Europa', klinkt het nog. Brussels Airport is een van de belangrijkste hubs voor de wereldwijde distributie van covid-19-vaccins, luidt het.

Tot slot zijn er nog de vliegbewegingen van Brussels Airport. Het totale aantal vliegbewegingen daalde in juni 2021 met 54 procent ten opzichte van voor de crisis (2019).

