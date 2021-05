Kan hoopvol leiderschap een meerwaarde betekenen voor uw bedrijf? En welke valkuilen zijn er bij hoopvol leiderschap? Het is voer voor een webinar, dat mee wordt georganiseerd door de Trends Leerstoel Economie van de Hoop.

Bart De Smet, de voorzitter van de raad van bestuur van de verzekeringsgroep Ageas, en Steven van den Heuvel buigen zich over de vraag wat de meerwaarde is van een hoopvolle manier van leidinggeven. Van den Heuvel is hoofddocent systematische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven). Hij doet onderzoek naar de rol van hoop, en leidt het interdisciplinaire onderzoeksproject The Hope Project.

Brecht Daneels, de coördinator van de Trends Leerstoel Economie van de Hoop, licht al een tipje van de sluier: "Uit academisch onderzoek blijkt de meerwaarde die hoop kan betekenen voor ondernemingen. Werknemers die geloven in hoop, zullen bijvoorbeeld hun communicatie opentrekken. Ze zullen meer opportuniteiten zien en veel flexibeler zijn. Het aantal burn-outs daalt. Als je als bedrijf een hoopvol klimaat kunt creëren, zal dat zeker te merken zijn in de eindafrekening."

De Trends Leerstoel Economie van de Hoop organiseert het event samen met The Hope Project (ILSE), het SPES-forum en UCSIA. De Trends Leerstoel Economie van de Hoop werd opgericht door Hendrik Opdebeeck. De hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Ethiek van de Universiteit Antwerpen, schreef enkele jaren geleden een trilogie over zingeving in economie, technologie en ecologie. "Met de leerstoel zoeken we naar een zinvolle, menselijke economie", zegt Brecht Daneels. "We doen dat vooral via webinars en lessenpakketten."

Brecht Daneels benadrukt dat naast Bart De Smet en Steven van den Heuvel met Anthony Longo ook een student mee discussieert. Samen met twee medestudenten richtte Longo De Virtuele Mens op. Dat is een platform waar jongeren kritisch kunnen nadenken over de 'stille revolutie' achter de digitalisering. Ingrid Verduyn, gepokt en gemazeld in de hr-wereld en met WaW een sociaal ondernemer, is de moderator.

Het webinar 'Hoe zorgt hoopvol leiderschap voor een meerwaarde in mijn onderneming?' vindt plaats op woensdag 26 mei van 19 uur tot 20.10 uur. Meer info vindt u hier.

