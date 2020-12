Na de sluiting van vier winkels 'in onaanvaardbare omstandigheden', heeft CNE een stakingsaanzegging ingediend voor de eindejaarsfeesten bij WE. Dat meldt de Franstalige christelijke bediendebond donderdag. Door de sluiting van de vier vestigingen van de Nederlandse modeketengaat een dertigtal jobs verloren, zegt secretaris Jalil Bourhidane van CNE.

De winkels in Namen - twee maanden geleden gesloten -, in de Nieuwstraat in Brussel, in La Louvière en in Woluwe zijn al gesloten. CNE bevestigt dat 'die commerciële beslissingen genomen zijn voor de coronacrisis maar verborgen werden gehouden voor de vakbond.'

CNE maakt zich zorgen dat de directie met deze druppelsgewijze sluitingen 'de wet-Renault wil omzeilen'. Die wet regelt herstructureringen van bedrijven. Bourhidane zet zich schrap voor nog meer slecht nieuws. Volgens de vakbond is de directie 'niet transparant' over haar bedoelingen.

Na de sluitingen zullen er slechts vijf winkels overblijven in Wallonië en Brussel, ten opzichte van zeventien in Vlaanderen.

Om te protesteren tegen 'de onaanvaardbare omstandigheden' rond de sluitingen, diende CNE een stakingsaanzegging in voor de eindejaarsperiode. 'We eisen een sociaal plan en geen discriminatie tussen werknemers onderling', klinkt het. Met dat laatste doelt de vakbond op het feit dat sommigen een ontslagvergoeding kregen en dat anderen hun hele opzeg moesten blijven werken.

De stakingen zullen plaatsvinden rond kerst en Nieuwjaar in Brussel en Wallonië. Het personeel van de Vlaamse winkels moet nog beslissen of het meestaakt, zegt Bourhidane.

Momenteel is er nog geen overleg met de directie gepland maar de vakbond 'is bereid om te onderhandelen. De directie heeft de gesprekken stilgelegd', zegt de vakbondsman, die hoopt de actie de directie van gedachten zal doen veranderen.

De winkels in Namen - twee maanden geleden gesloten -, in de Nieuwstraat in Brussel, in La Louvière en in Woluwe zijn al gesloten. CNE bevestigt dat 'die commerciële beslissingen genomen zijn voor de coronacrisis maar verborgen werden gehouden voor de vakbond.' CNE maakt zich zorgen dat de directie met deze druppelsgewijze sluitingen 'de wet-Renault wil omzeilen'. Die wet regelt herstructureringen van bedrijven. Bourhidane zet zich schrap voor nog meer slecht nieuws. Volgens de vakbond is de directie 'niet transparant' over haar bedoelingen. Na de sluitingen zullen er slechts vijf winkels overblijven in Wallonië en Brussel, ten opzichte van zeventien in Vlaanderen. Om te protesteren tegen 'de onaanvaardbare omstandigheden' rond de sluitingen, diende CNE een stakingsaanzegging in voor de eindejaarsperiode. 'We eisen een sociaal plan en geen discriminatie tussen werknemers onderling', klinkt het. Met dat laatste doelt de vakbond op het feit dat sommigen een ontslagvergoeding kregen en dat anderen hun hele opzeg moesten blijven werken. De stakingen zullen plaatsvinden rond kerst en Nieuwjaar in Brussel en Wallonië. Het personeel van de Vlaamse winkels moet nog beslissen of het meestaakt, zegt Bourhidane. Momenteel is er nog geen overleg met de directie gepland maar de vakbond 'is bereid om te onderhandelen. De directie heeft de gesprekken stilgelegd', zegt de vakbondsman, die hoopt de actie de directie van gedachten zal doen veranderen.