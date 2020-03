We dreigen een immense groep van beloftevolle bedrijven te verliezen.

'Net de start-ups en de scale-ups kunnen na de crisis een versnelling geven aan de economische heropleving.' Dat zeggen dertien ondernemers in een oproep tot constructief overleg.

Het hoeft niet gezegd dat de coronacrisis leidt tot een gigantische impact op de economie. Een miljoen Belgen zitten al in tijdelijke werkloosheid. En hoewel de inschattingen van de impact op de wereldwijde en de Belgische economie variëren en dagelijks worden bijgesteld, is er stilaan een consensus dat de impact groter zal zijn dan die van de financiële crisis van 2008. We zullen op elk gebied te maken krijgen met een pre- en een post-coronatijdperk.

Net zoals in 2008 onderhandelt de overheid volop met de banksector over maatregelen die ervoor moeten zorgen dat gezonde bedrijven de crisis overleven. Met succes. Tal van maatregelen zijn al van kracht, waaronder een uitstel voor de betaling van bestaande kredieten en een soepele regeling voor overheidswaarborgen bij nieuwe kredieten.

Die technieken werken prima voor grote bedrijven en kmo's. Maar wat met start-ups en scale-ups die veelal gebruikmaken van alternatieve financieringsvormen, zoals win-winleningen, risicokapitaal en crowdlending? Dat type van financieringen valt volledig buiten de maatregelen.

De jonge bedrijven die werken met die alternatieve financieringen worden, net zoals iedereen, zwaar geconfronteerd met de gevolgen van de crisis. Zowel op het gebied van inkomsten als van financiering. Investeringen staan on hold, potentiële partners stellen beslissingen uit of haken af. De maatregelen die ze nu volop zelf nemen - zoals het terugschroeven van freelancecontracten en ontwikkelingen tijdelijk bevriezen - zullen voor talloze jonge bedrijven niet volstaan om deze crisis te overleven.

Behoefte aan ondernemend denken

Als het reddingsplan niet wordt uitgebreid naar die alternatieve financieringsvormen, dan dreigen we een immense groep van beloftevolle bedrijven te verliezen. Vaak gaat het om start-ups en scale-ups die zijn opgericht door jonge ondernemers die met hun spaargeld en dat van de investeerders de economie van morgen vormgeven.

Net die bedrijven kunnen na de crisis een versnelling geven aan de economische heropleving. Er zal behoefte zijn aan ondernemend denken om in een razendsnel tempo en herhalend problemen op te lossen, en daar zijn zij sterk in. Sterke post-coronavoorbeelden van jonge bedrijven en ondernemers zullen noodzakelijk zijn om het vuur van de heropleving en de ondernemerszin in onze regio aan te wakkeren, op economisch en maatschappelijk gebied.

Als we van deze crisis een een kans willen maken, dan moeten we ervoor zorgen dat die groeiende bedrijven en jonge ondernemers niet uit de boot vallen. De maatregelen die we vandaag nemen, zullen beslissend zijn voor onze economie en maatschappij van morgen. We beslissen vandaag over de toekomst van de bedrijven die morgen banen en groei creëren.

We dreigen een immense groep van beloftevolle bedrijven te verliezen.

De techbedrijven zorgen er mee voor dat onze economie nog draait. Ze zorgen ervoor dat er onlineplatformen zijn waardoor we thuis kunnen werken, thuis les kunnen krijgen en allerlei producten kunnen laten leveren. De spelers die het nu goed doen en hun toegevoegde waarde bewijzen, waren niet zo heel lang geleden nog start-ups.

Extra zuurstof

Maar er is hoop. Frankrijk kondigde enkele dagen geleden een uitgebreid plan voor start-ups en scale-ups aan, waarbij de Franse overheid 4 miljard euro vrijmaakt om de financiële kloof te helpen overbruggen met behulp van herfinancieringen en liquiditeitsmaatregelen.Een blauwdruk van dit Programme d'Investissements d'Avenir kan ook werken voor België.

Men kan denken aan de uitbreiding van de garantieregeling naar crowdlending. Ook de taxshelter, waarbij particulieren worden gestimuleerd te investeren in jonge bedrijven, kan men uitbreiden naar investeringen door bedrijven. Op die manier worden ook bedrijven gestimuleerd extra cash te injecteren in beloftevolle start-ups en scale-ups. Ook een simpele verhoging van de maximale investeringslimiet bij de taxshelter of een versoepeling van een paar voorwaarden kan snel extra zuurstof geven aan die jonge bedrijven.

Dit is een oproep naar de betrokken partijen in ons land om daar constructief overleg over te plegen met de hele sector van de start-ups en de scale-ups. Bevoegde ministers, gouverneurs, de Participatieraad Vlaanderen, Piet Vanthemsche, laat ons virtueel uit ons kot komen en samen naar een oplossing zoeken die bijdraagt aan de economische heropleving van morgen.

Auteurs: Davy Kestens (CEO Cake),Joris Van Der Gucht (CEO Silverfin),Bert Baeck (oprichter en ex-CEO Trendminer),Benjamin Eysermans (medeoprichter Bao Living),Tom Pennings (medeoprichter Onsophic),Gil en Stef Nimmegeers (medeoprichters Bothrs),Nicolas Quarré en Alexis Eggermont (medeoprichters Accountable),Aelbrecht Van Damme (CEO WinWinner en The Harbour),Ruth Janssens (oprichter Small Teaser, auteur 'Struikelen in stijl'),Jeroen Spitaels (CEO Mealhero),Maarten Kesteloot (CEO Influo),Adrien Roose (oprichter en CEO Cowboy),Pieter Mees (oprichter Zentrick)

