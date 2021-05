Het digital agency Wax Interactive wierf in volle coronacrisis twintig nieuwe medewerkers aan. "Ons geheime wapen is een team per klant", zegt operationeel directeur Sara Vanderkelen.

Wax Interactive begon 22 jaar geleden als webagency, dat websites bouwt voor bedrijven en hen helpt de eerste stappen te zetten in e-commerce. "De jongste jaren hebben we geïnvesteerd in sociale media en performancemarketing", zegt Sara Vanderkelen, die sinds een jaar de operationeel directeur van de dochteronderneming van het Franse SQLI is. "We maken bedrijven nu niet alleen online zichtbaar, maar zorgen er ook voor dat ze de resultaten zien." Zichtbare doelen gekoppeld aan het creatieve: dat is volgens Vanderkelen de sterkte van Wax Interactive. "Het geeft ons de kans om snel te schakelen, als een campagne niet het gewenste resultaat heeft. Als blijkt dat we de doelgroep niet bereiken of als het creatieve verhaal niet aanspreekt, passen we ons heel snel aan. We hebben geen dode hoek in onze strategie. Ons geheime wapen is een team per klant." De cijfers zijn gevolgd. In het coronajaar 2020 wierf Wax twintig werknemers aan. De omzet steeg van 3,67 miljoen euro in 2019 naar 4,43 miljoen in 2020. Dit jaar was het streefcijfer 4,75 miljoen euro. In het eerste kwartaal is daarvan al 95 procent binnen. SARA VANDERKELEN. "Daarvoor hebben we strategen, die bij onze bestaande klanten voor vernieuwing moeten zorgen. Ze volgen de trends, zoals de app Clubhouse, en helpen die om te zetten naar een actieplan op de maat van de klant. Ze dagen de klant ook uit om eens iets nieuws te proberen. "We doen er alles aan om onze klanten aan ons te binden. Vandemoortele is al zeven jaar klant, Elvea en Panasonic vijf jaar. Door hen uit te dagen weten onze klanten ook dat innovatie hier hoog staat aangeschreven. We beginnen elke campagne met een wit blad, zodat we zeker niet in herhaling vallen. Elk jaar evalueren we samen met de klant de campagnes en de samenwerking. Ze moeten voelen dat het team alles heeft gegeven." VANDERKELEN. "We hebben vooral meer werk gekregen van bestaande klanten. Door de coronacrisis vielen voor hen activiteiten of investeringen weg. Dat budget hebben ze gebruikt om digitaal meer zichtbaar te worden." VANDERKELEN. "Sociale media zoals Facebook, Instagram en YouTube zijn het populairste tijdverdrijf van de Belg geworden, meer dan televisie. Als je relevant wilt zijn als merk, moet je digitaal aanwezig zijn. Het voordeel van een digitale campagne is dat je meteen de return on investment ziet. Je weet bijvoorbeeld hoeveel unieke bezoekers je website lokt. Digitale campagnes krijgen meestal niet de grootste budgetten, maar dat hoeft ook niet, als ze efficiënt worden ingezet." VANDERKELEN. "Digitale media zijn geen traditioneel kanaal. Velen creëren content zonder die gericht te verspreiden. Je moet creatief zijn om de boodschap over te brengen. Je mag de emotionele kaart trekken. Nog een valkuil tijdens de crisis was dat veel bedrijven hun communicatie wilden stopzetten. Fout! We hebben onze klant Eau Thermale Avène aangeraden tips te geven aan ouders die met hun kinderen buiten wilden spelen. Terwijl niemand communiceerde, waren zij wél aanwezig. Mensen onthouden dat."