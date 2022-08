Het waterpeil in de Rijn is ter hoogte van het Duitse Kaub, tussen Koblenz en Mainz, vrijdag gezakt tot 40 centimeter. Dat geldt als een kritiek niveau voor commerciële scheepvaart.

Het wordt dan voor veel schepen commercieel niet langer interessant om dat deel van de Rijn te gebruiken, aldus het Duitse federaal instituut voor Hydrologie.

Eerder nuanceerde de Duitse waterwegautoriteit wel de mate van bevaarbaarheid. De verwachting is niet dat het scheepvaartverkeer zal worden stilgelegd.

En het Duitse Instituut voor Hydrologie verklaarde dat binnenvaartschepen de Middenrijnroute nog kunnen passeren tot een waterpeil van ongeveer 30 tot 35 centimeter op de Kaub-meter. Voorspellingen voor begin volgende week gaan uit van waterstanden tot 33 centimeter.

Het Duitse bedrijf Contargo, dat vanuit onder meer de haven van Antwerpen containertransport aanbiedt, had eerder op de dag gemeld dat het gestopt is met het vervoer over een groot deel van de Rijn. Vooral vlak bij de plaats Kaub, tussen Mainz en Koblenz, is het waterpeil gezakt tot een kritiek punt.

Contargo meldt vrijdag dat, aangezien er ook de volgende dagen geen regen meer verwacht wordt, het waterpeil bij Kaub onder de 40 centimeter zakt. Hierdoor kunnen de binnenvaartschepen niet meer zonder gevaar passeren, klinkt het, 'en dus wordt om veiligheidsredenen de navigatie op de Boven- en Middenrijn stopgezet'.

Contargo gaat het containervervoer wel voortzetten, met name via trucks over de weg. 'Maar onze capaciteit is beperkt', waarschuwt het bedrijf zijn klanten. Contargo biedt ook transport over het spoor aan, en dat gaat eveneens gewoon door, maar ook hier is de capaciteit beperkt, klinkt het.

