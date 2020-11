'Creëer een bedrijfscultuur waarin creativiteit en ondernemerschap een centrale rol spelen. Innovatie hoeft niet per se veel te kosten als je het met de juiste mensen doet.' Dat zegt Lode Uytterschaut, de oprichter en CEO van Start it @KBC en Start it X.

Valt er dit jaar wel iets te vieren op de Dag van de Ondernemer, nu zoveel bedrijven kreunen onder de gevolgen van de coronapandemie? Een mens zou twijfelen. Maar het start-upecosysteem van de accelerator Start it @KBC ziet het niet somber in. Zelfs in deze tijden van corona diende een recordaantal ondernemers hun businessdossier in om zich te laten begeleiden. Heel wat van die oprichters verlaten grote bedrijven om een eigen onderneming op te starten. Wat kunnen grote bedrijven leren van de aantrekkelijke bedrijfscultuur bij start-ups en scale-ups?

In juni peilden we, samen met de gezondheidsexpert Mensura, naar het mentale welzijn van de start-upoprichters in de community van Start it @KBC. Ondanks het feit dat de covid-19-pandemie zeer veel stress veroorzaakt, is de overgrote meerderheid (86%) enthousiast over het runnen van zijn of haar start-up. De betrokkenheid en de motivatie blijken bij start-ups en scale-ups groter dan bij de algemene populatie, en de oprichters hebben een meer positieve kijk op hun werk. Nochtans krijgen start-upoprichters af te rekenen met flink wat financiële onzekerheid en nemen ze grote risico's bij het in de markt zetten van een gloednieuw product.

De resultaten staan ook in schril contrast met de bevindingen van een wereldwijd onderzoek door het Amerikaanse studiebureau Gallup. Dat bestudeerde miljoenen werknemers in grote bedrijven in 155 landen. Amper 15 procent van hen voelt zich geëngageerd in zijn of haar job. Dat is een dramatische score, als je weet dat mensen zowat een derde van hun tijd op de werkvloer doorbrengen.

Wat grote bedrijven kunnen leren van de bedrijfscultuur van start-ups.

Oprichters van een start-up hebben dus misschien meer stress, maar voelen zich mentaal beter in hun job dan veel werknemers bij grote bedrijven.

Verantwoordelijkheid creëert engagement

Een studie van de Amerikaanse hr-expert Cy Wakeman toont aan dat mensen die verantwoordelijkheid krijgen, zich ook meer geëngageerd voelen. Dat doen de oprichters van start-ups net: ownership nemen. En nog niet zo'n beetje. De grote verantwoordelijkheden zijn bij momenten stresserend en soms zelfs beangstigend, maar elke stap die start-ups dichter naar hun doel brengt, geeft extra adrenaline. Elk succes, hoe klein of hoe groot ook, verhoogt het gevoel van zelfwaarde en dat je harde werk ertoe doet. Start-upoprichters opereren bovendien vaak in een klein, gedreven team waarbij iedereen samen aan de kar trekt en samen de teleurstellingen maar ook de successen deelt. De samenhorigheid, het nemen en krijgen van verantwoordelijkheden, het continue leerproces,... Het is een ideale combinatie die veel voldoening en werkgeluk creëert.

Die manier van werken kunnen grote bedrijven grotendeels copy-pasten naar hun bedrijfscultuur.Eén: geef meer verantwoordelijkheid aan mensen die daarvoor openstaan. Twee: beloon en ondersteun mensen die al veel verantwoordelijkheid opnemen. En drie: bouw als leidinggevende een team rond je dat bereid is verantwoordelijkheid op te nemen. Motivatie is een intrinsiek gegeven en moet dus ook vanuit je medewerkers zelf komen.

De covid-19-crisis verplicht bedrijven sneller te innoveren. Meer dan ooit moeten ze erin slagen de intrapreneurs in de eigen rangen te herkennen en vervolgens ook te erkennen. Creëer daarom een bedrijfscultuur waarin creativiteit en ondernemerschap een centrale rol spelen. Innovatie hoeft niet per se veel te kosten als je het met de juiste mensen doet.

