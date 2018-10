Warenhuisketen Sears is failliet

Sears was ooit de grootste warenhuisketen in de VS, zeker in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen het bedrijf kon profiteren van de groei van de Amerikaanse middenklasse. In de jaren negentig verloor het zijn leidersplaats aan Walmart.

Net als veel anderen winkelketens vindt het maar geen antwoord op onlinewinkelen, met een enorme schuldenberg tot gevolg. Dat resulteerde maandag in een aanvraag tot bescherming tegen bankroet.

Miljardair, CEO en grootste schuldeiser Eddie Lampert stapt onmiddellijk op als topman. Onafhankelijke directeurs zullen de herstructurering leiden. Lampert blijft wel voorzitter. Sears zal tegen het jaareinde 142 verlieslatende winkels sluiten.