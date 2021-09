De voorzitter van de Chinese vastgoedreus Evergrande, op de rand van het faillissement, heeft tegen zijn personeel gezegd dat het bedrijf 'zijn donkerste periode binnenkort achter zich zal laten'. Dat melden staatsmedia.

Het bedrijf gaat gebukt onder een schuldenberg van ruim 300 miljard dollar. De vrees voor een faillissement weegt op de aandelenkoersen wereldwijd.

In een brief aan het personeel zegt Xu Jiayin, die de groep oprichtte in 1996, dat hij er stellig van overtuigd is dat Evergrande binnenkort uit de moeilijke periode zal geraken. Hij zegt ook dat de werken op de werven volledig zullen worden hernomen, zodat gebouwen kunnen worden opgeleverd.

Vorige week raakte al bekend dat de wankelende vastgoedontwikkelaar schuldeisers terugbetaalt met afgeprijsd vastgoed. Het concern verkeert al geruime tijd in grote financiële problemen en en nu kreeg het ook moeite om intresten te betalen. Verschillende projecten liggen stil. De beurswaarde van het bedrijf is gekelderd.

