Het nieuws dat het vastgoedconcern schuldeisers terug wil betalen met afgeprijsd onroerend goed in plaats van geld, werd door beleggers niet enthousiast onthaald. Het aandeel van Evergrande kelderde maandag dan ook met 19 procent op de beurs in Hongkong.

Ook sectorgenoten zoals Henderson Land Development, Sun Hung Kai Properties en CK Asset Holdings gingen fors in de min, net als banken en verzekeringen. Daardoor noteerde de Hang Seng Index in Hongkong met een verlies van 4,2 procent.

Evergrande verkeert al geruime tijd in grote financiële problemen. Het bedrijf heeft zo'n 260 miljard euro aan schulden en vorige week werd duidelijk dat de betaling van intresten -normaal op 20 september- moeilijk wordt. Ook lukt het al enige tijd niet om bezittingen van de hand te doen en liggen verschillende projecten van het bedrijf stil, waardoor Evergrande er ook niet aan kan verdienen.

Sinds begin dit jaar is de beurswaarde van het concernvastgoed, dat ruim 800 projecten in uitvoering heeft in 220 steden, met 85 procent gekelderd. Beleggers zijn bang voor een faillissement, dat voor een domino-effect kan zorgen voor de Chinese economie en daarbuiten. Want ook internationale financiële instellingen leenden geld uit aan het concern.

