Supermarktketen Walmart gaat wegens een grote corruptiezaak 282 miljoen dollar aan de Amerikaanse overheid betalen.

De verschillende partijen hebben daarover een schikking bereikt, zo meldt de Amerikaanse beurswaakhond SEC donderdag. Het Amerikaanse concern lag onder vuur omdat het de anticorruptiewetgeving schond met dubieuze praktijken en regelingen in landen als Brazilië, Mexico, China en India.

Walmart stemt ermee in om 144 miljoen dollar te betalen aan SEC. Daarbovenop komt nog een bedrag van 138 miljoen dollar vanwege aanklachten van het Amerikaanse gerecht.

Volgens de SEC zouden dochterondernemingen van Walmart in de genoemde landen zaken hebben gedaan met tussenpersonen, van wie niet kon worden aangetoond dat ze zich hielden aan de anticorruptiewetgeving. Het concern zou verschillende waarschuwingen in de wind hebben geslagen en was volgens SEC ook te traag met het instellen van scherpere interne controles. De zaak was in 2012 aan het licht gekomen.