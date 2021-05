Het Luikse staalbedrijf Marichal Ketin Belgium (MKB) heeft een nieuwe financiering van zowat 19 miljoen euro op zak. Onder meer het Waals gewest pompt bijkomende middelen in het bedrijf dat walsen maakt voor de bewerking van metaalplaten in de staalindustrie.

MKB meldde het nieuws via Sogepa, een financieringsvehikel van het Waals Gewest. De middelen gaan gepaard met een nieuw businessplan 2021-2024 voor het bedrijf uit de wijk Sclessin. MKB voert nieuwe doelstellingen in rond bijvoorbeeld een reorganisatie van het bedrijf, productiedoelen en de commerciële markten waarin het actief is.

Enerzijds is er een herkapitalisatie van 12,8 miljoen euro om de schuldenlast te beheersen en de balans te versterken, anderzijds is er 6,2 miljoen euro aan investeringskrediet. Het Waals gewest en het Luikse investeringsfonds Noshaq (Fici) zitten al sinds 2015 in het kapitaal en zij investeren nu opnieuw. Nieuwe financiële partners zijn bijvoorbeeld Sogepa en Invest for Jobs, een investeringsfonds op initiatief van de sociale partners uit de metaalindustrie en de technologiesector. Ook het management levert een inspanning.

Het bedrijf telt zowat 140 medewerkers. MKB maakt jaarlijks 600 walsen voor meer dan 100 staalbedrijven. Meer dan 60 procent wordt buiten de EU geëxporteerd.

