De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink hoger geëindigd. Beleggers leken opgelucht na berichten dat Russische troepen bij de grens met Oekraïne na oefeningen zouden terugkeren naar de legerbases. Daarmee werd de hoop op een diplomatieke oplossing voor het conflict aangewakkerd.

Op macro-economisch vlak werd voor opening van de beurs bekendgemaakt dat de producentenprijzen in de Verenigde Staten in januari met 1 procent op maandbasis zijn gestegen. Dat was meer dan verwacht. Op jaarbasis namen de prijzen die producenten voor hun producten rekenen met 9,7 procent toe.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent hoger op 34.988,84 punten. De brede S&P 500 ging 1,6 procent omhoog tot 4.471,07 punten. De Nasdaq won 2,5 procent tot 14.139,76 punten. De Amerikaanse chipmaker Intel neemt zijn Israëlische branchegenoot Tower Semiconductor over voor 5,4 miljard dollar (3,8 miljard euro). De overname wordt naar verwachting binnen een jaar afgerond.

Intel steeg 1,8 procent en Tower 42 procent. General Motors (GM) won 2,6 procent na berichten dat het autoconcern in april de productie gaat hervatten van de Chevrolet Bolt. GM heeft samen met LG, de fabrikant van zijn batterijen, een oplossing gevonden voor het probleem waardoor de batterij van de elektrische auto zomaar in brand kon vliegen. In augustus stopte GM met de productie van de Bolt en het bedrijf riep alle auto's van het type terug naar de garage.

Tesla won 5,3 procent. Elon Musk, topman van Tesla, zou vorig jaar november in totaal meer dan 5 miljoen aandelen van 's werelds meest waardevolle autofabrikant hebben gedoneerd aan een goed doel. De donatie was 5,7 miljard dollar of omgerekend ruim 5 miljard euro waard. Volgens kenners zou de schenking van de Tesla-aandelen een enorm belastingvoordeel opleveren voor Musk.

Marriott dikte 5,8 procent aan. De hotelketen boekte beter dan verwachte resultaten in het vierde kwartaal. De euro was 1,1356 dollar waard, tegen 1,1357 dollar bij het slot in Europa. De olieprijzen vielen terug na de recente opmars tot de hoogste niveaus sinds 2014. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,7 procent tot 91,94 dollar. Brentolie kostte 3,4 procent minder op 93,18 dollar per vat.

Op macro-economisch vlak werd voor opening van de beurs bekendgemaakt dat de producentenprijzen in de Verenigde Staten in januari met 1 procent op maandbasis zijn gestegen. Dat was meer dan verwacht. Op jaarbasis namen de prijzen die producenten voor hun producten rekenen met 9,7 procent toe. De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent hoger op 34.988,84 punten. De brede S&P 500 ging 1,6 procent omhoog tot 4.471,07 punten. De Nasdaq won 2,5 procent tot 14.139,76 punten. De Amerikaanse chipmaker Intel neemt zijn Israëlische branchegenoot Tower Semiconductor over voor 5,4 miljard dollar (3,8 miljard euro). De overname wordt naar verwachting binnen een jaar afgerond. Intel steeg 1,8 procent en Tower 42 procent. General Motors (GM) won 2,6 procent na berichten dat het autoconcern in april de productie gaat hervatten van de Chevrolet Bolt. GM heeft samen met LG, de fabrikant van zijn batterijen, een oplossing gevonden voor het probleem waardoor de batterij van de elektrische auto zomaar in brand kon vliegen. In augustus stopte GM met de productie van de Bolt en het bedrijf riep alle auto's van het type terug naar de garage. Tesla won 5,3 procent. Elon Musk, topman van Tesla, zou vorig jaar november in totaal meer dan 5 miljoen aandelen van 's werelds meest waardevolle autofabrikant hebben gedoneerd aan een goed doel. De donatie was 5,7 miljard dollar of omgerekend ruim 5 miljard euro waard. Volgens kenners zou de schenking van de Tesla-aandelen een enorm belastingvoordeel opleveren voor Musk. Marriott dikte 5,8 procent aan. De hotelketen boekte beter dan verwachte resultaten in het vierde kwartaal. De euro was 1,1356 dollar waard, tegen 1,1357 dollar bij het slot in Europa. De olieprijzen vielen terug na de recente opmars tot de hoogste niveaus sinds 2014. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,7 procent tot 91,94 dollar. Brentolie kostte 3,4 procent minder op 93,18 dollar per vat.