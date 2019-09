analyse

Waarom zelfs een bank als KBC banen schrapt

Patrick Claerhout redacteur bij Trends

KBC is een van de meest winstgevende financiële instellingen van Europa, en toch schrapt de bank 1400 banen in de komende drie jaar. Eerder zetten ook al BNP Paribas Fortis en ING België het mes in hun personeelsbestand. Hoe komt dat?

© Belga Image

1. De vlakke rentecurve drukt de inkomsten

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×