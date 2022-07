Na lang onderhandelen hebben Telenet en de netbeheerder Fluvius een akkoord over de vervanging van ongeveer 3 miljoen kabelaansluitingen door snellere aansluitingen van glasvezel. Telenet moet daarvoor zijn kroonjuweel, het kabelnetwerk, verzelfstandigen en combineren met het kabelnetwerk van Fluvius. Dat was nodig, want binnen enkele jaren komt Telenet in een nieuw en moeilijker tijdperk met hardere concurrentie.

Wat hebben Telenet en Fluvius beslist?

Telenet en Fluvius kondigden vandaag een verregaande samenwerking aan voor de uitbating van het kabelnetwerk in Vlaanderen. Dat netwerk was oorspronkelijk alleen bedoel voor televisie. Maar rond de eeuwwisseling werd duidelijk dat het netwerk en de kabelaansluiting bij mensen thuis veel beter werkte voor breedbandinternet dan surfen via de koperen telefoonkabel van Proximus (toen nog Belgacom). Maar Telenet had bij zijn oprichting niet het volledige Vlaamse kabelnetwerk in handen. Een derde van het netwerk bleef bij intercommunales zitten, en later kwam dat terecht bij de netbeheerder Fluvius. Telenet huurde dus een belangrijk deel van zijn netwerk bij Fluvius. De twee waren al langer aan het onderhandelen om hun netwerkactiviteiten samen te voegen.

Na dat princiepsakkoord volgden nog lange onderhandelingen die nu pas tot een meer uitgewerkt akkoord hebben geleid. Netco wordt een apart bedrijf. De grootste inkomsten zullen komen van Telenet, dat een vergoeding zal betalen voor het gebruik van het netwerk door zijn klanten. Netco zal tegelijk veel moeten investeren, omdat Telenet en Fluvius versneld kabelaansluitingen willen vervangen door snellere en efficiëntere glasvezel. In principe zullen de meeste Vlaamse woningen zich daardoor kunnen aansluiten op glasvezel via Proximus (en zijn jointventures) én via het netwerk van Telenet en Fluvius. Telecomoperatoren die hun netwerk volledig in eigen beheer hebben, hebben meestal de sterkste positie op de markt. Voor Telenet was het vaste netwerk een echt kroonjuweel. Het netwerk kan al meer dan twintig jaar claimen dat het voor zowat alle consumenten het snelste vaste internet aanbiedt, met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Die topsnelheid zorgt voor zorgeloos surfen en streamen, ook in gezinnen met veel datavreters.Het netwerk van Telenet ligt bovendien voor zowat alle Vlaamse huizen (en een deel van Brussel en Wallonië), en meer dan 60 procent daarvan is klant. Daardoor kan het zijn netwerk veel rendabeler uitbaten dan de concurrentie. Er waren ook andere mogelijkheden, waarbij een deel van het netwerk bij Fluvius zou blijven. Maar voor beide partijen is het financieel beter om de netwerkactiviteiten samen te voegen. De komende jaren worden pittig door de investeringen in nieuwe glasvezelaansluitingen. In de volgende acht jaar moet het 2 miljard euro investeren om een kleine 3 miljoen woningen aan te sluiten op glasvezel. Tegelijk zijn investeringen nodig voor de upgrade van de kabelaansluitingen in de meer landelijke gebieden.Telenet heeft met de regeling ook rugdekking. De voorbije jaren heeft Fluvius geëxperimenteerd met de aanleg en het beheer van glasvezelaansluitingen. Zijn belangrijkste partner leek een concurrent te worden met een nieuw en performant vast netwerk dat door nieuwe telecomoperatoren gebruikt kon worden.Telenet zal de komende jaren aangevallen worden door Proximus en nieuwe uitdagers. Die zullen gebruikmaken van het glasvezelnetwerk dat Proximus zelf en via twee joint ventures in heel België uitrolt. In juni werd de kaap van 1 miljoen aansluitbare woningen gehaald, of 17 procent van alle woningen in België. Proximus heeft ook een veel scherpere deadline voor glasvezel. Binnen enkele jaren zullen Proximus en andere uitdagers met een gelijkwaardig aanbod als dat van Telenet in vast internet kunnen uitpakken. De comfortabele koppositie in Vlaanderen van Telenet, met een dekkingsgraad van 60 procent op het eigen netwerk, komt dus onder druk te staan. Telenet zal steeds minder kunnen zeggen dat zijn aanbod superieur is in snelheid en netwerkkwaliteit.Telenet-CEO John Porter zei bij de aankondiging dat Telenet al het overgrote deel van zijn netwerk al heeft omgevormd naar glasvezel. "De voorbije jaren hebben we bij het onderhoud en de upgrade van ons netwerk ook al alles klaargelegd voor een snelle upgrade naar glasvezel. We zijn ervan overtuigd dat we zo efficiënt gaan kunnen uitrollen. De laatste meters kunnen we op verschillende manieren overbruggen; we kunnen kabels door buizen blazen of langs gevels werken. Het is altijd mogelijk dat we nog een beetje meer moeten investeren, maar we hebben vertrouwen in onze doelstelling."Ja. Netco zal een netwerk beheren dat open staat voor elke speler. Bovendien zou er ook een prijsdiscriminatie mogen zijn. De tarieven zouden gelijk moeten zijn voor iedereen.Telenet zegt dat het te vroeg is om daar details over te geven. Het rekent op investeringskosten van 650 euro per aansluiting, maar het is onwaarschijnlijk dat het dat volledig kan of zelfs ruimer zou doorrekenen. Dat zou commerciële zelfmoord zijn. Fiberklaar, het concurrende consortium dat in de grootste delen van Vlaanderen glasvezel uitrolt voor Proximus, biedt de aansluiting gratis aan, zelfs als je niet direct een glasvezelabonnement neemt.Ja. Telenet biedt nu al zelfs de topsnelheid van 1 gigabit per seconde aan, met extra kostprijs. Het werkt eraan om tegen 2024 een nieuwe technologiestandaard voor zijn kabelaansluitingen in gebruik te nemen. In testen in de labo's van Telenet haalt die nu al snelheden van 8 gigabit per seconde.Beide topmannen, John Porter (Telenet) en Frank Vanbrabant (Fluvius), gaven bij de voorstelling een wat ambigue boodschap. Ze benadrukten dat het nieuwe vehikel financieel sterk genoeg zal zijn om de investeringen van al zeker 2 miljard euro te dragen. Tegelijk maakten ze expliciet een opening naar extra partners. Dat mogen andere netwerkspelers zijn of gewone investeerders. Porter blijft op de vlakte op de vraag of Telenet bereid is zijn meerderheidsparticipatie op te geven in Netco. Telenet zal ongeveer 66 procent van de aandelen van Netco in handen hebben, Fluvius de rest.