Het blijft wachten op de doorbraak van de zelfrijdende wagen op onze wegen. De technologie staat nog lang niet op punt en ondertussen brokkelt het vertrouwen van de consument in autonome voertuigen af. Onderzoekers pleiten voor meer veldtesten zodat mensen de mogelijkheden van de veelbelovende technologie in de praktijk leren kennen.

Vijf jaar geleden was de zelfrijdende auto hét gespreksonderwerp op conferenties over de mobiliteit van de toekomst. De optimisten droomden van onbemande robottaxi's die je kunt oproepen met je smartphone en je op een veilige en comfortabele manier naar je bestemming brengen. Technologiebedrijven zoals Uber en Waymo, het zusterbedrijf van Google, voorspelden dat hun volautomatische wagens van niveau 5 (zie kader) op de weg zouden rijden in 2020 of 2021. Die deadline halen ze niet. Zelfs zelfrijdende auto's van niveau 3 zijn nog niet rijp om te worden gelanceerd.

...