Waarom bedrijven zonder winst zoveel waard zijn

Jef Poortmans redacteur Trends

De economie wordt hoe langer hoe minder tastbaar. Patenten, onderzoek en ontwikkeling, software, netwerken en andere immateriële zaken worden steeds belangrijker. Alleen zien we dat niet in de bedrijfscijfers of nationale rekeningen. Daardoor miskijken we ons op de werkelijke waarde van bedrijven en de economie, en op de gevolgen van die immateriële verschuiving.

menselijk brein © Getty images