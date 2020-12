Vorig jaar ontsloeg Apple nog 200 medewerkers omdat de techgigant geen elektrische auto's wilde ontwikkelen. Nu mikt het volgens het persagentschap Reuters op een lancering van een elektrische auto in 2024. Er zijn minstens drie goede redenen waarom Apple toch weer gas geeft, maar er is ook één reden waarom het dat beter niet doet.

Apple moet diversifiëren

Apple is het slachtoffer van de wet van de grote getallen. Het afgelopen boekjaar groeide de omzet met 14,5 miljard dollar. En toch was dat slechts een omzetgroei van 5 procent, want ondertussen bedraagt de omzet een enorme 274 miljard. Bij de lancering van de iPhone in 2007 bedroeg de jaaromzet nog geen 25 miljard. In een kleine vijftien jaar heeft Apple een enorme groeispurt neergezet dankzij de iPhone. Apple wint nog gestaag marktaandeel in de smartphonemarkt, zeker in de Verenigde Staten, maar de grote groei ligt daar achter de rug. Zeker omdat zijn smartphones nu al gemakkelijk 800 euro en meer kosten. Het slaagt er wel in een turbo te zetten op de verwante producten. Zowel de inkomsten uit de verkoop van apps en de witte draadloze oortjes blijven fors groeien. Ook daar komt ooit een plafond, mensen kunnen niet eeuwig jaarlijks hun budget opdrijven dat ze aan gadgets en verwante diensten van Apple betalen. Daarom is de automarkt zo aanlokkelijk. Jaarlijks worden wereldwijd voor enkele duizenden miljarden aan voertuigen verkocht. En de markt is in volle revolutie door de opkomst van de elektrische auto. Apple heeft een van de sterkste merken ter wereld en een ongeveer een miljard gebruikers van smartphones en andere elektronica. Slechts een beperkt percentage van die fans overtuigen een auto van Apple te kopen, zou al goed zijn een voor enkele miljoenen auto's. Het is wellicht niet zo rendabel als de iPhone, maar de omzet zal snel aandikken. Je moet nog altijd dertig tot vijftig iPhones verkopen om pakweg één middelgrote auto, zoals een Skoda, een Volkswagen of een BMW, te verkopen.Enkele weken geleden kwam ook het bericht dat de sportwagenfabrikant Ferrari aan de gewezen hoofddesigner Jony Ive en CFO Luca Maestri van Apple denkt als CEO's. Vooral Ive zou een enorme vangst zijn. Hij ontwierp zowat alle hits van Apple sinds de heropstanding rond de eeuwwisseling: de iMac, de iPod, de iPhone, de iPad en de Apple Watch. Hij was ook een vertrouweling van de in 2011 overleden Steve Jobs. Hij werd daarna ook gezien als de bewaker van de culturele erfenis van Jobs, de opperdesigner die de producten van Apple dat aura moeten geven waar mensen grote bedragen voor willen betalen. Ive werd zelfs beter verloond dan Apple-CEO Tim Cook. Zo cruciaal was hij.Maar de afgelopen jaren was het duidelijk dat Ive uitgekeken was op het ontwerpen van elektronica. Vorig jaar startte hij zijn eigen designbureau, weliswaar nog met Apple als belangrijke klant. Het zou een groot probleem zijn voor Apple mocht Ive opeens exclusief voor een ander bedrijf beginnen te werken. Ferrari zou ook een goede match zijn, want Ive is een enorme autofreak en heeft in het verleden al gehint op het ontwerpen van auto's. Met andere woorden: Door Jony Ive de Apple-auto te laten ontwerpen zou Tim Cook de echte erfgenaam van Steve Jobs weer wat meer aan zich kunnen binden.De auto- en de elektronica-industrie komen steeds meer in elkaars vaarwater. Smartphones en elektrische auto's gebruiken hetzelfde type sensoren en elektronica. Het is veel te kort door de bocht, maar een auto is steeds meer een computer op wielen, met een grotere batterij. Apple moet dus niet volledig van nul starten en kan zijn expertise hergebruiken. De Aziatische leveranciers en onderaannemers van Apple worden ook steeds meer ingeschakeld in de Chinese auto-industrie.Er is echter één goede reden waarom de auto-activiteiten een gevaarlijke afleiding kunnen zijn. Steve Jobs hield zo'n tien jaar vast aan de focus op een handvol producten, zonder al te veel variatie. Maar de producten va Apple passen al lang niet meer op één kleine tafel. Het geëxplodeerde aanbod wordt gezien als een factor waarom de jaarlijkse updates van het besturingssystemen van Apple sinds enkele jaar worden geplaagd door bugs en ook niet meer zo vooruitstrevend zijn. De belangrijkste nieuwe functionaliteiten van iOS voor de mobiele toestellen zijn doorslagjes van wat concurrent Google al aanbiedt via Android. De kwaliteit van de software van Apple is net cruciaal om mensen niet te laten overstappen naar concurrenten. Het overplaatsten van topprogrammeurs uit de softwaredivisie naar de autodivisie kan de malaise nog groter maken. Dat is een reëel risico. Bij de ontwikkeling van de iPhone had Apple al eens een gelijkaardig risico genomen door alle toppers in design en software zo veel mogelijk te concentreren in een geheime afdeling. Nu staat er veel meer op het spel.