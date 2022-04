Het Waalse bedrijf Hamon, dat onder meer koeltorens en luchtzuiveringssystemen bouwt, heeft het faillissement aangevraagd. Er is een aangifte ingediend bij de ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant, zo heeft het beursgenoteerde bedrijf woensdag zelf meegedeeld.

De onderneming had eerder al een procedure voor een gerechtelijke reorganisatie ingediend om zich tegen haar schuldeisers te beschermen.

Daarvoor moest afgelopen maandag een reorganisatieplan worden ingediend voor de dochterondernemingen die betrokken waren bij die procedure. Maar er kon geen collectief akkoord met alle belanghebbenden worden bereikt. De financiële instellingen zagen onvoldoende elementen om nieuwe bankgaranties toe te kennen.

Hamon meldt dat het zijn commerciële activiteiten daardoor niet langer kan voortzetten. Daarom is het bedrijf uit Mont-Saint-Guibert maandag overgegaan tot het aanvragen van het faillissement. De inleidende zitting bij de ondernemingsrechtbank in Waals-Brabant vindt plaats op maandag 25 april.

Hamon wijst er in de mededeling op dat de weigering van de banken er kwam ondanks twee indicatieve biedingen van investeerders voor een gedeeltelijke overname van de groep, maar dan zonder de minder goed presterende dochterondernemingen.

