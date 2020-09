''Eén Telenet-decoder om alle streamingdiensten te regeren, één Telenet-decoder om hen te vinden, één Telenet-decoder die hen in duisternis zal binden.' Het commerciële plannetje van Telenet achter de nieuwe streamingdienst Streamz is een kopie van de leuze uit de legendarische boeken van In de Ban van de Ring', zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

'Eén Telenet-decoder om alle streamingdiensten te regeren, één Telenet-decoder om hen te vinden, één Telenet-decoder die hen in duisternis zal binden.' Het commerciële plannetje van Telenet achter de nieuwe streamingdienst Streamz is een kopie van de leuze uit de legendarische boeken van In de Ban van de Ring. VTM heeft op papier 50 procent van de nieuwe joint venture in handen, maar kan geen kant meer uit.

Bij de lancering van Streamz pakten Telenet-CEO John Porter en Kris Vervaet, de CEO van VTM-eigenaar DPG Media, uit met een technologisch platform en een programma-aanbod dat op het eerste gezicht concurrentieel genoeg is om de marktleider Netflix aan te vallen. Dat is al een prestatie op zich. Niet zo lang geleden bikkelden beide bedrijven over de centen en het doorspoelen van reclame. Telenet leek toen zijn greep op de tv-markt te verliezen.

VTM heeft op papier 50 procent van Streamz in handen, maar kan geen kant meer uit.

Enkele jaren geleden leken ook de dagen van de decoders van de operatoren geteld door de komst van Apple TV en Chromecast. VTM en co. zouden via die nieuwe toestellen Telenet en Proximus kunnen omzeilen. De zenders zouden een app worden op Apple TV, Chromecast en de smart-tv's. Die uitweg voor VTM is er nu niet meer. 400.000 klanten van de betaalkanalen van Telenet krijgen het gratis, onder meer door een integratie via de decoder. Proximus-klanten moeten de app handmatig installeren en zelf een abonnement nemen. De meest gebruiksvriendelijke manier om naar Streamz te kijken op tv zal via de Telenet-decoder zijn, die ook al een integratie met Netflix heeft. Telenet aast vast ook op een gelijkaardige deal met Disney+. Het wordt een verkoper van streamingdiensten in plaats van betaalkanalen, maar het blijft de poortwachter. VTM zal zich in ruil voor wat extra inkomsten vastketenen aan Telenet, dat minder bang moet zijn voor mensen die hun abonnement op digitale tv opzeggen.

'Eén Telenet-decoder om alle streamingdiensten te regeren, één Telenet-decoder om hen te vinden, één Telenet-decoder die hen in duisternis zal binden.' Het commerciële plannetje van Telenet achter de nieuwe streamingdienst Streamz is een kopie van de leuze uit de legendarische boeken van In de Ban van de Ring. VTM heeft op papier 50 procent van de nieuwe joint venture in handen, maar kan geen kant meer uit.Bij de lancering van Streamz pakten Telenet-CEO John Porter en Kris Vervaet, de CEO van VTM-eigenaar DPG Media, uit met een technologisch platform en een programma-aanbod dat op het eerste gezicht concurrentieel genoeg is om de marktleider Netflix aan te vallen. Dat is al een prestatie op zich. Niet zo lang geleden bikkelden beide bedrijven over de centen en het doorspoelen van reclame. Telenet leek toen zijn greep op de tv-markt te verliezen.Enkele jaren geleden leken ook de dagen van de decoders van de operatoren geteld door de komst van Apple TV en Chromecast. VTM en co. zouden via die nieuwe toestellen Telenet en Proximus kunnen omzeilen. De zenders zouden een app worden op Apple TV, Chromecast en de smart-tv's. Die uitweg voor VTM is er nu niet meer. 400.000 klanten van de betaalkanalen van Telenet krijgen het gratis, onder meer door een integratie via de decoder. Proximus-klanten moeten de app handmatig installeren en zelf een abonnement nemen. De meest gebruiksvriendelijke manier om naar Streamz te kijken op tv zal via de Telenet-decoder zijn, die ook al een integratie met Netflix heeft. Telenet aast vast ook op een gelijkaardige deal met Disney+. Het wordt een verkoper van streamingdiensten in plaats van betaalkanalen, maar het blijft de poortwachter. VTM zal zich in ruil voor wat extra inkomsten vastketenen aan Telenet, dat minder bang moet zijn voor mensen die hun abonnement op digitale tv opzeggen.