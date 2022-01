In de Verenigde Staten zijn zondag alweer 2.590 aankomende en vertrekkende internationale vluchten geschrapt. Zeker 7.405 internationale vluchten naar en uit de Verenigde Staten liepen vertraging op.

Dat blijkt uit de gegevens van de trackingwebsite FlightAware. De annulaties en vertragingen worden veroorzaakt door de oprukkende omikronvariant van het coronavirus en het noodweer in het centrum en het oosten van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij SkyWest annuleerde 544 vluchten en zag 497 vluchten vertraging oplopen. De Amerikaanse lagekostenmaatschappij Southwest Airlines telde met 1.621 getroffen vluchten de meeste vertragingen, 429 vluchten werden geannuleerd. JetBlue, een andere lagekostenmaatschappij, zag 41 procent van zijn vluchten (409 vluchten) vertraging oplopen. Bij United Airlines was dat dan weer het geval voor 32 procent van de vluchten (684 vluchten). Delta Air Lines telde 629 vertraagde vluchten en voor American Airlines registreerde FlightAware al 573 vertraagde vluchten op zondag.

13.000 sinds kerst

Wereldwijd werden zondag meer dan 15.000 vluchten geannuleerd, meer dan 4.000 vluchten liepen vertraging op. Een winterstorm, die van het midwesten naar het oosten van de Verenigde Staten trekt, speelt een rol in de annulaties en vertragingen. De omikronvariant van het coronavirus leidt dan weer tot veel zieken en verplichte quarantaines onder het luchtvaartpersoneel.

Maandag worden al meer dan 1.000 annulaties verwacht bij vluchten naar en uit de Verenigde Staten. Sinds kerstavond werden meer dan 13.000 internationale vluchten in de Verenigde Staten geannuleerd.

