Diversiteit is cruciaal om van de digitalisering een succes te maken, zegt Cécile Gonfroid, de algemeen directrice technologie van de Franstalige openbare omroep RTBF. Ze is een uitgesproken tegenstander van quota voor vrouwen.

Jarenlang regisseerde Cécile Gonfroid verslagen van Champions League-wedstrijden en formule 1-races voor de RTBF. Nadat ze het Europees Kampioenschap Voetbal in België en Nederland in 2000 in beeld had gebracht, kreeg ze de vraag om toe te treden tot het management van de Franstalige openbare omroep. Ze werd directeur productie voor de televisie en zag zo hoe technologie het hart van de ontwikkelingen bij de omroep ging vormen. In 2009 bracht de RTBF de technische functies van de televisie- en radioproductie samen met de IT onder in de afdeling technologie, waarvan Cécile Gonfroid de algemeen directrice werd. In 2013 kreeg ze de award Data News CIO van het Jaar. De digitalisering was broodnodig om het publiek van de RTBF te verjongen. "Ons publiek veroudert, we willen die curve ombuigen", zegt Gonfroid. Dat moet gebeuren met lokale inhoud en een sterkere digitale aanwezigheid. "Als we The Voice organiseren, komen mensen uit Luik of Charleroi zingen. Dat onderscheidt ons van platformen zoals Netflix." Met het digitale kanaal Tarmac richt RTBF zich sinds een paar jaar op de 15- tot 25-jarigen. Voor de 25- tot 40-jarigen lanceerde de omroep dit jaar Tipik, dat radio, televisie en internet combineert. De merken Pure en La Deux gingen op in het nieuwe Tipik. Auvio is dan weer het algemene digitale platform van de RTBF, de tegenhanger van VRTNu. "Met algoritmes en artificiële intelligentie evolueren we naar een situatie waarin iedereen als het ware zijn eigen platform zal hebben volgens zijn persoonlijke voorkeuren", zegt Gonfroid, die zich de afgelopen jaren geregeld bijschoolde, onder meer bij de Solvay Business School. De vraag naar meer softwareontwikkelaars brengt Cécile Gonfroid bij een stokpaardje: het belang van diversiteit om van de digitalisering een succes te maken. "In mijn team van 320 mensen zijn er 14 procent vrouwen", zegt ze. "Maar ik zie diversiteit breder dan de man-vrouwverhouding. Als we er niet in slagen meer jongeren - niet alleen vrouwen maar evengoed mensen van vreemde origine - naar technologische opleidingen te leiden, riskeren we een schaarste aan softwareontwikkelaars. Dat kunnen we ook vermijden door kinderen te leren programmeren en voor een goed evenwicht te zorgen tussen werk en privé."Van quota voor vrouwen in het topmanagement is Gonfroid een uitgesproken tegenstander. "Ik heb onze CEO Jean-Paul Philippot gezegd dat ik meteen opstap uit het directiecomité op de dag dat ik er zou zitten omwille van de man-vrouwpariteit en niet om mijn competentie." Kunnen quota dan geen hulp zijn voor competente vrouwen die tegen het glazen plafond stoten? "Quota zijn geen goede oplossing. Vrouwen kunnen ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen en meer opkomen voor zichzelf. Ze moeten meer in zichzelf geloven en meer durven."