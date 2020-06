De voormalige CEO van de Duitse fintech Wirecard, Markus Braun, is opgepakt. Dat meldt het parket van München.

Het beursgenoteerde bedrijf zit in een financieel schandaal verwikkeld. Het moest maandag toegeven dat 1,9 miljard die ingeschreven staat in de balans wellicht niet bestaat. Het bedrijf trok zijn jaarresultaten voor 2019 en het eerste kwartaal van 2020 in.

Een arrestatiebevel was uitgevaardigd, maar Braun heeft zichzelf aangegeven. De voormalige topman wordt ervan beticht de balans en de omzet van Wirecard door geveinsde inkomsten kunstmatig te hebben 'opgeblazen', om het bedrijf zo aantrekkelijker te maken voor klanten en beleggers, aldus het parket.

Justitie in Duitsland vermoedt overigens dat Braun niet alleen handelde binnen het bedrijf, dat zijn zetel heeft in Aschheim bij München.

De leverancier van betaaldiensten - ooit gehypet als de toekomst van de Duitse financiële sector - staat op de rand van de afgrond. Braun stapte vorige week op, toen het miljardengat aan het licht kwam. De beurskoers van het bedrijf is volledig ingestort.

