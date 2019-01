Voormalige Nissan-topman Carlos Ghosn: 'Ik ben het slachtoffer van complot en verraad'

Het is de eerste keer dat Ghosn - die ook de leiding had over Renault en mee aan de wieg stond van de alliantie tussen automakers Renault, Nissan en Mitsubish - spreekt over de beschuldigingen. Hij verwijt Nissan-bestuurders 'verraad', omdat ze zich keerden tegen eerder gemaakte afspraken over verdere samenwerking tussen de drie automakers.

Binnen Nissan bestond naar verluidt de vrees dat Ghosn nog meer macht zou krijgen als de banden verder zouden worden aangehaald. Zo viel ook het woord 'dictatuur'. 'Ze hebben sterk leiderschap vertaald in dictator. Ze vervormen de realiteit om zich van mij af te maken', zegt hij daarover.

Nissan stuurde Ghosn in november de laan uit wegens financieel wangedrag. Tegen Ghosn en Nissan loopt in Japan ook een fraudeonderzoek. Hij ontkent in een interview met de krant opnieuw alle beschuldigingen die tegen hem zijn geuit. Het lijdt volgens hem geen twijfel dat de beschuldigingen aan zijn adres het resultaat zijn van een complot en verraad.

Nissan reageerde inmiddels op de woorden van Ghosn en wees erop dat CEO Hiroto Saikawa eerder al 'resoluut' die machtsgreep ontkend heeft. Het eigen onderzoek dat Nissan sinds de zomer van 208 voerde, bracht 'betekenisvol en overtuigend bewijs van malversaties' aan het licht. Na zijn arrestatie werd Ghosn de laan uitgestuurd als voorzitter van Nissan en Mitsubishi. Vorige week trad hij af als CEO en voorzitter van Renault.