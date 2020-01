Sigmar Gabriel, voormalig Duits minister van Economie en vicekanselier, treedt toe tot de raad van commissarissen bij Deutsche Bank. Dat meldt de bankgroep vrijdag.

De benoeming van Gabriel in het toezichtsorgaan van Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, moet nog goedgekeurd worden tijdens een algemene vergadering op 20 mei, meldt de bank in een persbericht.

De 60-jarige Gabriel was onder meer vicekanselier en minister van Economie in de regering van bondskanselier Angela Merkel tussen 2013 en 2017. Nadien was hij tot in 2018 minister van Buitenlandse Zaken. Tussen 2009 en 2017 was hij ook voorzitter van de sociaaldemocratische partij (SPD).

In Duitsland waren er de voorbije jaren nog andere politici die overstapten naar de industrie. Zo kwam voormalig sociaaldemocratisch bondskanselier Gerhard Schröder na zijn verlies bij de verkiezingen in 2005 aan het hoofd van het consortium voor de bouw van de gaspijpleiding Nordstream, met als belangrijkste partner het Russische Gazprom. In 2017 werd hij voorzitter van de raad van bestuur van de Russische oliegroep Rosneft.

De benoeming van Gabriel in het toezichtsorgaan van Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, moet nog goedgekeurd worden tijdens een algemene vergadering op 20 mei, meldt de bank in een persbericht. De 60-jarige Gabriel was onder meer vicekanselier en minister van Economie in de regering van bondskanselier Angela Merkel tussen 2013 en 2017. Nadien was hij tot in 2018 minister van Buitenlandse Zaken. Tussen 2009 en 2017 was hij ook voorzitter van de sociaaldemocratische partij (SPD). In Duitsland waren er de voorbije jaren nog andere politici die overstapten naar de industrie. Zo kwam voormalig sociaaldemocratisch bondskanselier Gerhard Schröder na zijn verlies bij de verkiezingen in 2005 aan het hoofd van het consortium voor de bouw van de gaspijpleiding Nordstream, met als belangrijkste partner het Russische Gazprom. In 2017 werd hij voorzitter van de raad van bestuur van de Russische oliegroep Rosneft.