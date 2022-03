Eén op de acht bedrijfsovernames gebeurt in het middensegment. Dat blijkt uit een onderzoek van Vlerick Business School van 40.000 overnames in de hele wereld. De overname voor die middelgrote bedrijven neemt gevoelig toe.

De gemiddelde overnameprijs van overnames in het middensegment steeg vorig jaar met net geen 15 procent, tot bijna 50 miljoen euro. Het gaat over bijna 4.826 deals, of 12,9 procent van het aantal overnames wereldwijd (plus 0,8 procent). Dat blijkt uit een studie van Vlerick Business School in samenwerking het accountancy- en adviesbureau Moore Belgium, waarbij 39.907 transacties werden onderzocht. "Het aantal grensoverschrijdende overnames van kleinere bedrijven nam in 2021 af, terwijl de overnames van middelgrote bedrijven stabiel bleven", zegt Philippe Craninx, managing Partner van Moore Corporate Finance. "Dat is logisch, want het is relatief gemakkelijker om een grotere activiteit te integreren dan een kleiner bedrijf."

Kleine bedrijven worden meestal overgenomen door of fuseren met kleine bedrijven, terwijl de wat grotere veelal worden overgenomen door een buitenlandse groep. Dat is zeker in ons land zo. Bijna één op de drie overnames door een buitenlandse groep heeft een waarde tussen 10 en 200 miljoen euro (de definitie van het middensegment. De belangrijkste doelwitten in België zitten in de IT-, de gezondheidszorg- en de voedings- en dranksector. In Europa zijn IT-, gezondheidszorg- en financiële bedrijven de belangrijkste prooien.

Vooral Amerikanen kopen bedrijven

België wordt meer overgenomen dan dat ze op het overnamepad gaan. "België is een nettoverkoper van bedrijven", aldus Craninx. "Zodra een Belgisch bedrijf zijn thuismarkt heeft bereikt, is het nog altijd te klein om een gelijkaardig bedrijf in pakweg het VK of Duitsland te kopen. Als Belgische bedrijven toch een overname doen, is dat vooral in Nederland en Frankrijk. Omgekeerd hebben de meeste kopers van onze bedrijven hebben hun wortels in de VS.

Van de onderzochte overnames gebeurde 43 procent over de grenzen heen. De gemiddelde transactiewaarde bedraagt 150 miljoen euro. De VS zijn een nettokoper van ondernemingen. Eén op de twee overnames in de wereld gebeurt door een Amerikaanse groep. Europese bedrijven zijn goed voor 29 procent van de overnamemarkt, gevolgd door Aziatische (17 procent). Vier op de tien overgenomen bedrijven zijn Europese, 28 procent bevindt zich in Azië en een kwart in de VS.

