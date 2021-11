Voorakkoord tussen vakbond en directie bij Aldi

De Franstalige christelijke vakbond CNE en de directie van Aldi zijn maandag tot een voorakkoord gekomen, nadat het personeel twee dagen het werk had neergelegd in een dertigtal winkels. Dat meldt CNE-vakbondsman Stanny Hermans in de nacht van maandag op dinsdag.

