De vakbonden en de werkgevers in de bouw hebben na lange onderhandelingen een nieuw loonakkoord bereikt voor de 147.000 arbeiders in de sector. Dat bevestigen de socialistische vakbond en werkgeversfederatie Confederatie Bouw.

Het akkoord voorziet in 0,4 procent opslag vanaf 1 december. Daarbij komt een coronapremie van 150 euro, aangevuld met nog eens 150 euro in bedrijven die in 2020 geen verlies maakten. Volgens de vakbonden heeft 'een grote meerderheid' van de arbeiders uitzicht op de volle 300 euro. Daar bovenop komt nog een premie van 130 euro in ecocheques omdat de loonverhoging pas op 1 december ingaat.

Voorts werden volgens de vakbondsman ook de eindeloopbaanregelingen, zoals SWT (brugpensioen), verlengd. Voortaan zal elke arbeider ook een veiligheidsopleiding van 8 uur moeten volgens alvorens aan de slag te gaan op een werf. Werkgevers kunnen rekenen op een uitbreiding van de 280 fiscaalvriendelijke overuren naar spoorbouwarbeiders. Die regeling bestond al voor wegenbouwers.

Werkgeversfederatie Confederatie Bouw zegt dat het om een 'billijk' akkoord gaat. De vakbonden moeten het nog voorleggen aan hun achterban. De Vlaminck zegt wel 'positief te zullen adviseren' over de goedkeuring. De consultaties starten volgende week, met als bedoeling het resultaat tegen het einde van de maand te kennen.

