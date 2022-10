Na twee dagen staking van het veiligheidspersoneel van Security Masters op de luchthaven van Charleroi, zijn de vakbondsvertegenwoordigers samen met de luchthaven tot een voorakkoord gekomen. Dat melden de vakbonden CGSLB, CSC en FGTB dinsdagnacht in een persbericht.

Dinsdagavond kwamen de vakbondsafgevaardigden en verantwoordelijken van Security Masters samen met de bevoegde minister Adrien Dolimont om tot een oplossing te komen. Eerder legde het personeel van Security Masters het werk neer omdat het ontevreden is over de beslissing van BSCA Security - een onderaannemer van de luchthaven - om de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één. Dat zou volgens de bonden tot afdanken leiden.

Maar uit het overleg is nu een voorakkoord gekomen. Daarin staat dat er voorlopig geen tweede beveiligingsbedrijf komt. Dat zou er pas komen in 2025, als het reizigersaantal blijft groeien. De vakbondsafgevaardigden hebben het voorakkoord aanvaard en zullen het nu voorleggen aan de vakbondsleden.

Ryanair

Passagiers van Ryanair die maandag en dinsdag hun vlucht hebben gemist door de staking van het veiligheidspersoneel op de luchthaven van Charleroi, krijgen van de luchtvaartmaatschappij de kans om een andere vlucht te boeken of een terugbetaling. Dat heeft de Ierse budgetvlieger laten weten aan Test Aankoop, zo zegt de consumentenvereniging dinsdagavond.

Test Aankoop schreef Ryanair - de grootste maatschappij op Brussels South Charleroi Airport (BSCA) - wegens de chaos op de luchthaven aan met de vraag welke oplossingen de luchtvaartmaatschappij in gedachte had voor de passagiers. Hoewel Ryanair niet verplicht is om passagiers terug te betalen als hun vlucht niet werd geannuleerd, zou het bedrijf hebben laten weten dat alle reizigers die maandag en dinsdag hun vlucht hebben gemist, de kans zullen krijgen om gratis om te boeken of een terugbetaling te vragen. Woensdag zal de vertrekterminal van BSCA dichtblijven, zo besliste de luchthaven dinsdag al, waardoor de situatie anders is.

"De sluiting van woensdag betekent dat alle vluchten die vanaf deze luchthaven vertrekken, worden geannuleerd", zegt Simon November van Test Aankoop. "In dit geval zullen Ryanair, TUIfly en Wizzair de passagiers ofwel een terugbetaling ofwel een alternatieve vlucht moeten aanbieden. Een extra compensatie is niet verschuldigd, aangezien het hier gaat om een geval van overmacht."

Frustratie

Aanvankelijk bleven de deuren van de terminal dinsdag dicht omdat er zich al te veel volk binnen bevond, maar sinds ongeveer 8 uur werden de mensen weer mondjesmaat binnengelaten in de luchthaven, bevestigt de CEO. 'We proberen zo veel mogelijk info te geven aan de passagiers. Ik versta de frustratie van de mensen.'

Verdonck voegt daar aan toe dat de luchthaven niet kan tegenhouden dat sommige vluchten op dit moment zo goed als leeg vertrekken. 'Wij vragen hen om zo lang mogelijk te wachten, tot zoveel mogelijk passagiers in kunnen stappen, maar wij kunnen de vluchten dus niet tegenhouden.' De CEO liet ook weten dat er dinsdagochtend een crisisoverleg gepland stond. 'Tui heeft al besloten om een groot deel van de al vluchten vanuit Brussel te laten vertrekken. We zijn in discussie met andere maatschappijen zoals Ryanair, om te kijken wat de plannen kunnen zijn voor de komende dagen. Enkele van hen gaan misschien alle vluchten cancelen de komende dagen.'

Door een vakbondsactie is de luchthaven van Charleroi al sinds maandag in chaos gedompeld. De onrust kwam er nadat BSCA Security, dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van de luchthaven, had besloten om een toekomstige openbare aanbesteding voor de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één. Het personeel vreest dat de beslissing impact zal hebben op hun werkzekerheid en loonvoorwaarden.

'Ik hoopte dat de gesprekken gisteravond rede hadden kunnen brengen, maar dat is niet het geval', zegt Verdonck nog. 'Ik heb met de vakbonden gesproken en die zeggen 'wij bewegen niet'. Ze blijven vasthouden dat ze jobs gaan verliezen. Ik ben al van vroeg deze ochtend op zoek naar iemand van de vakbond om het uit te leggen aan de passagiers, maar die is er niet. Op dit moment zijn we machteloos. (...) Ik kan niet aanvaarden dat mijn personeel en passagiers het slachtoffer worden van deze discussies.'

'Staking niet gedekt door regels rond passagiersrechten'

'De stakingsactie in de luchthaven van Charleroi is 'geen geval dat expliciet wordt gedekt door de regelgeving rond de rechten van luchtvaartpassagiers', meldt Julie Frère, woordvoerster van Test Aankoop.

'In theorie voorziet de regelgeving rond de passagiersrechten het recht op een terugbetaling of een bijkomende schadevergoeding wanneer een vlucht geannuleerd is. Maar dat is hier niet het geval. De reizigers kunnen gewoon niet instappen. De luchtvaartmaatschappijen hebben weinig marge om te manoeuvreren, ze hebben zelf te kampen met verstoringen', aldus Frère.

De consumentenorganisatie volgt de situatie van dichtbij op en roept de reizigers op om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij, die verplicht is om alle informatie waarover ze beschikt door te geven om er mee voor te zorgen dat de passagiers wel aan boord van de vliegtuigen geraken.

Nevert Degirmenci, woordvoerster van verzekeringskoepel Assuralia geeft nog aan dat de situatie in Charleroi 'geen geldig motief is voor een tussenkomst van de annulatieverzekering'.

