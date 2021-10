In drie Q8-tankstations in België is sinds donderdag 100 procent fossielvrije diesel te vinden. De diesel wordt gemaakt van afvalstoffen uit de voedingssector, en stoot tot 90 procent minder CO2 uit dan een gewone dieselmotor. Nog deze maand worden er vier extra Q8-tankstations bevoorraad met de fossielvrije diesel, oftewel HVO100.

HVO100 staat voor Hydrotreated Vegetable Oil: de brandstof wordt geproduceerd van afvalstoffen uit de voedingssector, zoals restafval, frituurolie of dierlijke vetten. De olie wordt behandeld met waterstof, waarna er een 100 procent fossielvrije diesel van wordt gemaakt.

Het Finse bedrijf Neste heeft HVO100 op de markt gebracht, en komt er nu ook mee naar België. Donderdag zijn drie tankstations van Q8 bevoorraad: in Zaventem, Rotselaar en Mechelen. Deze maand komen daar ook nog de stations in Lokeren, Ranst en Verlaine (in de twee richtingen van de snelweg) bij.

'We hebben de technologie zo'n vijftien jaar geleden uitgevonden, maar op dit ogenblik staat HVO100 nog in zijn kinderschoenen in België', zegt Peter Zonneveld, vice-president sales van Neste. 'Het is de bedoeling om het aantal tankplaatsen nog verder uit te rollen in de toekomst.'

Neste maakt zich sterk dat de HVO100 tot 90 procent minder CO2 uitstoot dan gewone diesel. Dat is opmerkelijk, want het blijft een olie die verbrand wordt in de motor. 'Dat komt omdat we het hele proces van begin tot eind bekijken: vanaf het recupereren van de grondstoffen, via het produceren van de olie, tot het verbranden ervan. We werken met grondstoffen die normaal gezien zouden weggesmeten worden, dat scheelt in de CO2-uitstoot.'

Om de fossielvrije diesel te tanken, hoeven eigenaars niets aan te passen aan hun dieselwagen: elke dieselmotor kan HVO100 tanken. De kostprijs van HVO100 ligt nu nog tot 70 procent hoger dan de gewone diesel, maar Neste gaat er van uit dat die zal dalen, eens er meer aanbod komt.

HVO100 staat voor Hydrotreated Vegetable Oil: de brandstof wordt geproduceerd van afvalstoffen uit de voedingssector, zoals restafval, frituurolie of dierlijke vetten. De olie wordt behandeld met waterstof, waarna er een 100 procent fossielvrije diesel van wordt gemaakt. Het Finse bedrijf Neste heeft HVO100 op de markt gebracht, en komt er nu ook mee naar België. Donderdag zijn drie tankstations van Q8 bevoorraad: in Zaventem, Rotselaar en Mechelen. Deze maand komen daar ook nog de stations in Lokeren, Ranst en Verlaine (in de twee richtingen van de snelweg) bij. 'We hebben de technologie zo'n vijftien jaar geleden uitgevonden, maar op dit ogenblik staat HVO100 nog in zijn kinderschoenen in België', zegt Peter Zonneveld, vice-president sales van Neste. 'Het is de bedoeling om het aantal tankplaatsen nog verder uit te rollen in de toekomst.' Neste maakt zich sterk dat de HVO100 tot 90 procent minder CO2 uitstoot dan gewone diesel. Dat is opmerkelijk, want het blijft een olie die verbrand wordt in de motor. 'Dat komt omdat we het hele proces van begin tot eind bekijken: vanaf het recupereren van de grondstoffen, via het produceren van de olie, tot het verbranden ervan. We werken met grondstoffen die normaal gezien zouden weggesmeten worden, dat scheelt in de CO2-uitstoot.' Om de fossielvrije diesel te tanken, hoeven eigenaars niets aan te passen aan hun dieselwagen: elke dieselmotor kan HVO100 tanken. De kostprijs van HVO100 ligt nu nog tot 70 procent hoger dan de gewone diesel, maar Neste gaat er van uit dat die zal dalen, eens er meer aanbod komt.