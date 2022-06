De meerderheid van de werknemers van een Apple Store in de Verenigde Staten heeft voor de oprichting van een vakbond gestemd, een primeur voor de technologiereus die tot dusver heeft geprobeerd pogingen om te syndicaliseren te ontmoedigen.

Van de 110 werknemers van de winkel in Townson in de staat Maryland stemden er 65 voor en 33 tegen. De telling werd live uitgezonden door het federale agentschap dat toezicht hield op de stemming.

Een groep werknemers met de naam AppleCORE (Coalitie van georganiseerde retailmedewerkers van Apple) voerde campagne voor de oprichting van een vakbond. Ze eisen inspraak over lonen, werktijden en veiligheidsmaatregelen rond covid. Het resultaat van zaterdag betekent dat de werknemers van de winkel hun eigen afdeling van de vakbond IAM (International Association of Machinists and Aerospace Workers) moeten vormen zodra het agentschap de resultaten heeft goedgekeurd.

Het is niet de eerste Apple Store die een vakbond probeert op te richten, maar wel de eerste poging die effectief tot een stemming heeft geleid.

Apple weigerde commentaar te geven op het nieuws.

Volgens de vakbond, zo meldt The New York Times, hebben werknemers van nog een stuk of 25 Apple Stores (op een totaal van ruim 270) belangstelling getoond om een vakbondswerking te installeren.

Amazon en Starbucks

Apple is de derde van anti-vakbondsgiganten die recentelijk vakbonden niet langer konden tegenhouden. Eerst, in december 2021, slaagden werknemers van een Starbucks in Buffalo erin een vakbond te introduceren. Intussen hebben ruim 100 Starbucksvestigingen in de VS vakbondsvertegenwoordiging.

Op 1 april van dit jaar volgde distributiegigant Amazon. Een verdeelcentrum in Staten Island, New York, met ruim 8000 werknemers, koos er voor een onafhankelijke vakbond. Amazon, dat in 2021 4 miljoen dollar besteedde aan anti-vakbondsactiviteiten, betwist de stemming en wil die laten overdoen. Tot zolang de betwisting aansleept, kan de vakbond niet aan onderhandelingen met directie beginnen.

De vakbonden van Starbucks en Amazon kregen de uitdrukkelijke steun van president Joe Biden. De president ontving de leiding van de Amazonvakbond. De vakbondsleiding voerde ook campagne in het parlement om bedrijven die actief vakbonden dwarsbomen niet langer overheidscontracten te geven.

