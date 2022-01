De haven van Antwerpen heeft de eerste concessies afgesloten voor het nieuwe bedrijventerrein NextGen District op de voormalige Opel-site. Triple Helix en Bolder Industries, beide actief in de duurzame chemie, zullen er hun intrek nemen, zo heeft Port of Antwerp donderdag bekendgemaakt.

Het 88 hectare grote terrein in het hart van de haven moet een hotspot voor de circulaire economie worden, met bedrijven die 'end-of-lifeproducten' een nieuw leven geven. In 2020 en 2021 lanceerde het havenbedrijf marktbevragingen om geschikte bedrijven aan te trekken.

Uit die bevragingen zijn nu de eerste twee officiële concessionarissen gekomen. Het Antwerpse Triple Helix gaat een fabriek bouwen om polyurethaanschuim uit onder meer afgedankte matrassen en isolatiepanelen te verwerken tot chemische basiscomponenten. Bolder Industries extraheert chemische stoffen uit afgedankte autobanden voor hergebruik in rubber, plastic en petrochemische producten.

De totale investeringswaarde van de twee nieuwe spelers bedraagt ongeveer 100 miljoen euro, zegt Port of Antwerp, en hun komst zal zorgen voor minstens een 70-tal nieuwe jobs. Na het aanvragen van de nodige vergunningen, is de doelstelling om tegen 2023-2024 operationeel te zijn. Ondertussen lopen gesprekken met mogelijke andere kandidaten voor het bedrijventerrein, zegt het hevanbedrijf nog. 'De projecten worden beoordeeld op haalbaarheid, toekomstgerichtheid, innovatieve waarde, klimaatimpact en wendbaarheid', klinkt het.

