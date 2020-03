De personenwagenfabriek van Volvo in Gent start volgende week met de productie van batterijen voor elektrische wagens. In het najaar wordt ook de volledig elektrische versie van het model XC40 in Gent gebouwd.

Na Audi Brussels wordt ook Volvo in Gent een speerpuntfabriek voor de bouw van elektrische personenwagens. In Vorst wordt de Audi e-tron gebouwd, de eerste volledig elektrische SUV van het Duitse premiummerk. De Gentse fabriek gaat de volledig elektrische XC40 bouwen.

De XC40 is een kleiner model van de Zweedse premiumbouwer. In Gent bouwt hij al de XC40-modellen met de klassieke verbrandingsmotor. Sinds december wordt er ook een hybride versie gebouwd. De productiecapaciteit voor de XC40 stijgt dit jaar naar 186.000 wagens. Daarmee is de XC40 goed voor het gros van de productie. Het tweede model dat in Gent wordt gebouwd, is de grotere V60. Vorig jaar rolden 206.225 wagens van de band.

"93 procent van onze wagens wordt geëxporteerd. Met 6500 werknemers zijn wij een van de grootste industriële werkgevers in Vlaanderen", meldt fabrieksdirecteur Stefan Fesser.

Pionier

Nu doet de fabriek een nieuwe belangrijke stap. "Wij zullen als eerste fabriek van de groep de volledig elektrische versie van de XC40 bouwen. Daarmee zijn we de pionier van de groep", meldde een trotse Stefan Fesser deze namiddag, donderdag 5 maart. "Vanaf volgende week beginnen we met de assemblage van batterijen."

Ook de Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) tekende present bij de officiële opening van de batterijfabriek. "Deze fabriek toont aan dat de Vlaamse maakindustrie, en zeker de autoassemblage, nog steeds sterke troeven kan voorleggen. Gent toont met de elektrische productie dat het één van de sterkhouders is binnen de Volvo Car Group."

200 mensen werken voor de elektrische divisie en kregen een speciale opleiding. "Wij hebben echt goede mensen", vindt de Duitser Stefan Fesser, die voordien bij Opel werkte. "Mensen werken hier al generaties. We hebben een goede mix van jongere en oudere mensen."

Zij werken in een volledig stofvrije omgeving. Een batterij bestaat uit 27 modules. Ze weegt 520 kilo en wordt onderaan de wagen geplaatst. Bij het werken met de modules en de batterijen dragen de werknemers speciale handschoenen, die schokken tot 1000 volt kunnen opvangen. Maar zolang de veiligheidsprocedures worden gevolgd, is het werk niet gevaarlijk. De modules worden geleverd door de Zuid-Koreaanse producent LG Chem. Daarnaast heeft Volvo ook een levercontract met het Chinese CATL.

Vanaf de herfst volgt dan de bouw van de elektrische XC40 in de fabriek in Gent. De wagen heeft een actieradius van meer dan 400 kilometer, en snelt naar 100 kilometer per uur in minder dan vijf seconden. Via een snelle laadpaal kan 80 procent van de batterij worden opgeladen in 40 minuten.

Volgens Hakan Samuelsson, de CEO van Volvo Cars, ligt de focus dit jaar op elektrische wagens. "2020 wordt het jaar van de elektrische wagen. We zijn er klaar voor", meldde de Zweed in het jongste jaarverslag. Vorig jaar betekenden plug-in en hybride wagens 7 procent van de wereldwijde volumeverkoop, of 45.933 wagens. Vanaf 2020 lanceert Volvo elk jaar een volledig elektrisch model. Dit jaar moeten elektrisch en plug-in een vijfde van de verkoop uitmaken, tegen 2025 moet dat de helft zijn. Dat geeft de Gentse fabriek mooie vooruitzichten, want behalve in China wordt het model nergens anders gebouwd.

Voor het infotainmentsysteem in de wagens werkt Volvo Cars met het Android-systeem van Google. Via spraakherkenning kan bijvoorbeeld de route worden aangeduid, muziek opgevraagd, of het klimaat geregeld worden.

Coronavirus

De productie in de fabriek in Gent ondervindt voorlopig geen hinder van het coronavirus, benadrukt fabrieksdirecteur Stefan Fesser. "We volgen dit uiteraard zeer nauw op de voet. De situatie wijzigt voortdurend. Maar voorlopig is er geen impact op de productie. Ook niet voor de modules van de fabriek van LG Chem."

Na Audi Brussels wordt ook Volvo in Gent een speerpuntfabriek voor de bouw van elektrische personenwagens. In Vorst wordt de Audi e-tron gebouwd, de eerste volledig elektrische SUV van het Duitse premiummerk. De Gentse fabriek gaat de volledig elektrische XC40 bouwen. De XC40 is een kleiner model van de Zweedse premiumbouwer. In Gent bouwt hij al de XC40-modellen met de klassieke verbrandingsmotor. Sinds december wordt er ook een hybride versie gebouwd. De productiecapaciteit voor de XC40 stijgt dit jaar naar 186.000 wagens. Daarmee is de XC40 goed voor het gros van de productie. Het tweede model dat in Gent wordt gebouwd, is de grotere V60. Vorig jaar rolden 206.225 wagens van de band."93 procent van onze wagens wordt geëxporteerd. Met 6500 werknemers zijn wij een van de grootste industriële werkgevers in Vlaanderen", meldt fabrieksdirecteur Stefan Fesser.Nu doet de fabriek een nieuwe belangrijke stap. "Wij zullen als eerste fabriek van de groep de volledig elektrische versie van de XC40 bouwen. Daarmee zijn we de pionier van de groep", meldde een trotse Stefan Fesser deze namiddag, donderdag 5 maart. "Vanaf volgende week beginnen we met de assemblage van batterijen."Ook de Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) tekende present bij de officiële opening van de batterijfabriek. "Deze fabriek toont aan dat de Vlaamse maakindustrie, en zeker de autoassemblage, nog steeds sterke troeven kan voorleggen. Gent toont met de elektrische productie dat het één van de sterkhouders is binnen de Volvo Car Group."200 mensen werken voor de elektrische divisie en kregen een speciale opleiding. "Wij hebben echt goede mensen", vindt de Duitser Stefan Fesser, die voordien bij Opel werkte. "Mensen werken hier al generaties. We hebben een goede mix van jongere en oudere mensen."Zij werken in een volledig stofvrije omgeving. Een batterij bestaat uit 27 modules. Ze weegt 520 kilo en wordt onderaan de wagen geplaatst. Bij het werken met de modules en de batterijen dragen de werknemers speciale handschoenen, die schokken tot 1000 volt kunnen opvangen. Maar zolang de veiligheidsprocedures worden gevolgd, is het werk niet gevaarlijk. De modules worden geleverd door de Zuid-Koreaanse producent LG Chem. Daarnaast heeft Volvo ook een levercontract met het Chinese CATL.Vanaf de herfst volgt dan de bouw van de elektrische XC40 in de fabriek in Gent. De wagen heeft een actieradius van meer dan 400 kilometer, en snelt naar 100 kilometer per uur in minder dan vijf seconden. Via een snelle laadpaal kan 80 procent van de batterij worden opgeladen in 40 minuten.Volgens Hakan Samuelsson, de CEO van Volvo Cars, ligt de focus dit jaar op elektrische wagens. "2020 wordt het jaar van de elektrische wagen. We zijn er klaar voor", meldde de Zweed in het jongste jaarverslag. Vorig jaar betekenden plug-in en hybride wagens 7 procent van de wereldwijde volumeverkoop, of 45.933 wagens. Vanaf 2020 lanceert Volvo elk jaar een volledig elektrisch model. Dit jaar moeten elektrisch en plug-in een vijfde van de verkoop uitmaken, tegen 2025 moet dat de helft zijn. Dat geeft de Gentse fabriek mooie vooruitzichten, want behalve in China wordt het model nergens anders gebouwd. Voor het infotainmentsysteem in de wagens werkt Volvo Cars met het Android-systeem van Google. Via spraakherkenning kan bijvoorbeeld de route worden aangeduid, muziek opgevraagd, of het klimaat geregeld worden.De productie in de fabriek in Gent ondervindt voorlopig geen hinder van het coronavirus, benadrukt fabrieksdirecteur Stefan Fesser. "We volgen dit uiteraard zeer nauw op de voet. De situatie wijzigt voortdurend. Maar voorlopig is er geen impact op de productie. Ook niet voor de modules van de fabriek van LG Chem."