Volvo wil vanaf 2030 nog enkel nieuwe elektrische wagens verkopen. Bovendien zou dat vooral online moeten gebeuren. "De dealer blijft een heel belangrijke schakel", duidt René Aerts jr., woordvoerder voor België. De onlineverkoop in België is nog niet voor dit jaar.

Volvo streeft naar een directe verkoop met zijn klanten. Dat meldde CEO Hakan Samuelsson op 2 maart. Een rechtstreekse verkoop betekent zonder medewerking van het dealernetwerk. Maar zo'n vaart zal het niet lopen. Toonzalen, waarin de modellen worden uitgestald, blijven bestaan. Ook de dienstverlening, het onderhoud, de verkoop van onderdelen en wisselstukken en het afhalen van auto's zijn facetten die overeind blijven.

...

Volvo streeft naar een directe verkoop met zijn klanten. Dat meldde CEO Hakan Samuelsson op 2 maart. Een rechtstreekse verkoop betekent zonder medewerking van het dealernetwerk. Maar zo'n vaart zal het niet lopen. Toonzalen, waarin de modellen worden uitgestald, blijven bestaan. Ook de dienstverlening, het onderhoud, de verkoop van onderdelen en wisselstukken en het afhalen van auto's zijn facetten die overeind blijven.Maar Volvo wil wel duidelijk dichter bij zijn klant zijn. Vandaag is de informatie die een klant uit zijn wagen haalt - via de digitale systemen in de auto en de verkeersapps - vaak vooral beschikbaar voor de dealer. De autoproducent heeft daar minder zicht op. Een wagen wordt steeds meer gezien als 'een computer op wielen', en het beheer van die digitale gegevens is bijvoorbeeld een succes voor de Amerikaanse producent Tesla. Hakan Samuelsson: "Wij willen een heel hechte band met onze eindklant."In België en Luxemburg werkt Volvo met zestig dealers. "Dit betekent geenszins de dood van de dealer", benadrukt de woordvoerder voor België René Aerts jr. De klant kan een elektrische wagen online bestellen. Maar daarna zal hij nog steeds met een dealer praten over eventuele wijzigingen. "De dealer blijft een heel belangrijke schakel. We steken hem geen mes in de rug. Wij hebben als autoproducent niet de nodige infrastructuur en capaciteit, zoals toonzalen, en mensen die klanten ontvangen en het onderhoud doen. Maar uiteraard heeft een elektrische wagen minder onderhoud nodig. De dealer zal zijn takenpakket dus moeten uitbreiden. In Californië zien we het conciërgesysteem. De dealer rijdt met zijn klant naar de luchthaven, en parkeert de wagen vervolgens op zijn eigen garage. Dat bespaart parkeerkosten op de luchthaven. Als die klant terugkomt uit vakantie, gaat de dealer hem opnieuw halen in de eigen wagen."René Aerts jr. benadrukt bovendien dat de plannen al jarenlang worden besproken en onderhandeld met de dealers. "Vier jaar geleden hebben we het XC90-model ook al eens online aangeboden. Dat creëerde toen inderdaad een schok bij de dealers." Aerts benadrukt bovendien dat Volvo in een groeiverhaal zit, met een verwachte verkoop van één miljoen wagens richting 2030.De onlineverkoop is nog niet voor dit jaar in België. Volvo verkocht vorig jaar 16.153 wagens in België, een daling met ruim 24 procent in vergelijking met 2019 (21.302 wagens).Volvo wil vanaf 2030 nog enkel volledig elektrische nieuwe wagens verkopen. CEO Samuelsson: "De klant heeft uiteraard altijd gelijk. Maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat in 2030 niemand nog een wagen met een motor op fossiele brandstoffen wil kopen." Ook Ford verkoopt in Europa vanaf 2030 nog enkel nieuwe elektrische wagens. Bij General Motors ligt de lat op 2035. Volkswagen Groep bouwt vanaf 2026 zijn laatste nieuwe wagen met een klassieke verbrandingsmotor.De elektrische verkoop zat vorig jaar al in de lift bij Volvo. Dat is goed nieuws voor de fabriek in Gent. Daar startte in oktober vorig jaar de productie van de eerste volledig elektrische wagen van de groep, de XC40. Dit jaar wordt de productiecapaciteit in Gent voor elektrische modellen al verdrievoudigd, door de grote vraag. Vanaf het najaar mag de fabriek in Gent een tweede, volledig elektrisch model, assembleren.Enkele jaren geleden werkte Volvo vooral rond het thema veiligheid, met als doelstelling geen dodelijke ongevallen meer. Vandaag is elektrificatie even belangrijk als veiligheid. In 2025 zal de helft van de verkoop van nieuwe wagens elektrisch zijn. In 2020 bedroeg de verkoop van elektrische en hybride modellen 115.436 wagens, of ruim 17 procent van de totale verkoop van 661.713 wagens. Dat segment groeit fel, want in 2019 ging het om 45.933 wagens.Het aspect duurzaamheid en elektrificatie is ook aantrekkelijk bij beleggers. Volvo Cars lanceerde een groene obligatie voor 500 miljoen euro. De vraag overtrof ruimschoots het aangeboden bedrag.