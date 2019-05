Volvo gaat batterijen voor elektrische wagens assembleren in Gent

Net als de Duitse autobouwer Audi in Vorst gaat ook Volvo batterijen voor elektrische wagens assembleren op zijn site in Gent. Dat is woensdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie in de Gentse fabriek.

De eerste volledig elektrische auto van de Zweedse autoconstructeur Volvo zal in de Gentse Volvo-fabriek gebouwd worden. Het gaat om een elektrische variant van de compacte SUV XC40. De productie van de elektrische wagen zou in het najaar van 2020 van start gaan. De batterijassemblagelijn wordt momenteel gebouwd in Gent en zou klaar moeten zijn tegen het einde van dit jaar. Cijfers over de investering worden niet vrijgegeven. 'Deze investering toont aan dat Volvo Cars sterk gelooft in het Gentse team', zegt Martina Buchhauser, senior vice-president global procurement Volvo Cars. 'Ze zorgt ervoor dat we blijven tegemoet komen aan de vraag die wereldwijd bij onze klanten leeft naar meer duurzame mobiliteit.' De nieuwe batterijassemblagefabriek is 5.000 vierkante meter groot en grenst aan de eindassemblagefabriek. De medewerkers die aan de slag zullen gaan in de batterijassemblagefabriek worden geselecteerd uit het bestaande personeelsbestand en worden opgeleid om met batterijen onder hoge spanning te werken. Stefan Fesser, de directeur van de Gentse fabriek, spreekt woensdag eveneens over 'schitterend nieuws'. 'Dit toont het vertrouwen in de capaciteiten van onze fabriek om een sleutelrol te gaan spelen in de elektrificatiestrategie van Volvo Cars.' Volvo heeft langetermijnovereenkomsten gesloten met batterijproducenten CATL en LG Chem voor de levering van lithium ion batterijen voor de volgende generatie modellen van Volvo en dochtermerk Polestar. De Gentse fabriek van Volvo is met zowat 6.500 medewerkers de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen. De fabriek bouwt de modellen V40, XC40 en V60. Vorig jaar liepen er 200.396 wagens van de band.