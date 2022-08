De Zweedse autobouwer Volvo Cars gaat de batterijfabriek naast haar Gentse productievestiging uitbreiden. Dat schrijft het Nieuwsblad en bevestigt Volvo Car Gent. De bestaande productiehal, waar cellen worden geassembleerd tot batterijpacks voor auto's die in de fabriek van de band rollen, krijgt een extra vleugel.

De Gentse fabriek van Volvo Cars bouwt de eerste elektrische modellen van Volvo, de XC40 Recharge en de C40. De autobouwer wil de productiecapaciteit voor die volledig elektrische modellen verdrievoudigen. Maar de huidige batterijfabriek kan vandaag 150.000 batterijpacks per jaar aan. 'In de toekomst zullen we er meer moeten assembleren', legt woordvoerder Barbara Blomme uit. 'Het nieuwe gebouw zal er minstens nog eens zoveel kunnen produceren, mogelijk meer.'

De voorbereidende constructiewerken voor de extra productiecapaciteit zijn eind juni al gestart. Een deel van de personeelsparking is daardoor verdwenen, maar dat is gecompenseerd door een deel van de parking naar een dok achter de Volvo-site te verhuizen. In de huidige batterijfabriek werken 240 mensen, in drie shiften.

'We doen over de werkgelegenheid in deze bijkomende batterijfabriek nog geen voorspellingen', zegt Blomme. 'Maar in het kader van de elektrificatiestrategie blijft Volvo Car Gent aanwerven. Uiteraard zal ook hier een substantieel aantal mensen tewerkgesteld worden.'

