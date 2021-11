Volvo Cars moet zijn autoproductie in Gent opnieuw twee dagen onderbreken door een tekort aan onderdelen. Het gaat om de batterijmodules die nodig zijn in elektrische en hybride voertuigen.

Volvo Car Gent, een van de grootste industriële werkgevers van Vlaanderen, heeft dit jaar al ruim 20 dagen geen voertuigen kunnen produceren, voornamelijk door het wereldwijde tekort aan semiconductoren.

De ochtend-, middag- en nachtploegen bij Volvo Car Gent moeten niet werken en zijn maandag en dinsdag economisch werkloos. In de Gentse fabriek werken zowat 6.500 arbeiders en bedienden. De fabrieksdirectie kampt al enkele maanden met productieproblemen. 'Dit is natuurlijk geen goed nieuws voor onze fabriek', zegt woordvoerder Barbara Blomme maandag.

'Door de tekorten in onderdelen - dit keer betreft het batterijmodules - is het niet evident de stabiliteit van onze productie te garanderen', klinkt het. Vorige week zijn er ook al eens drie productieploegen gedurende een shift niet aan het werk gegaan wegens het wereldwijde tekort aan semiconductoren en andere onderdelen.

De problemen die maandag de kop opsteken, zijn niet zuiver te wijten aan het chiptekort. 'De bevoorrading van onderdelen is wereldwijd nog steeds verstoord', klinkt het. 'Daardoor moeten we noodgedwongen zes shiften schrappen deze week.'

Een sterk gestegen vraag naar semiconductoren veroorzaakt wereldwijd moeilijkheden in de productie van hoogtechnologische componenten. De hele productieketen staat daarom onder druk en ook andere onderdelen rollen niet langer vlot van de band. Bovendien zijn ook de transporten ontregeld waardoor onderdelen - in dit geval batterijmodules - niet tijdig arriveren. Dat vertaalt zich in Gent dus in productieproblemen van voertuigen.

Dat is een economische tegenvaller want in de fabriek worden de elektrische succesmodellen van Volvo gebouwd en het orderboekje zit vol. 'We doen er intussen alles aan om de impact voor onze klanten te minimaliseren zodat de vertraging in levering voor hen zo beperkt mogelijk blijft', klinkt het daarover. Bij Volvo Trucks, een ander bedrijf dat in de Gentse haven voertuigen produceert, zijn maandag geen productieonderbrekingen

