Maandagnamiddag 5 juli raakte bekend dat Volkswagen Group het exclusieve sportwagenmerk Bugatti verkoopt aan een joint venture die bestaat uit het Kroatische Rimac Automobili en Porsche. Daarmee komt er een einde aan de speculaties over de toekomst van het iconische sportwagenmerk Bugatti.

Bugatti maakt niet langer deel uit van Volkswagen Group en wordt ondergebracht in een joint venture tussen het relatief onbekende Kroatische automerk Rimac Automobili en Porsche. De inhoud van de deal werd gisterennamiddag bekendgemaakt op de hoofdzetel van Porsche in Stuttgart. Het Duitse sportwagenmerk is sinds 2018 aandeelhouder van Rimac Automobili en bezit momenteel 24 procent van de aandelen van het geesteskind van Mate Rimac (33). Volgens de overeenkomst bezit Rimac 55 procent en Porsche 45 procent van de aandelen van Bugatti-Rimac.

Mate Rimac is de Elon Musk van de Balkan

Mate Rimac werd weliswaar geboren in Kroatië maar groeide op in Frankfurt nadat zijn familie was gevlucht voor het oorlogsgeweld in eigen land, na het uiteenvallen van Joegoslavië. De ondernemende dertiger met baard noemt zichzelf een uitvinder en heeft grote bewondering voor Elon Musk. Die inspireerde hem om op 19-jarige leeftijd een oude BMW 3-reeks uit te rusten met elektrische aandrijving.

Een toevallige ontmoeting met een Arabische oliemiljardair met een voorliefde voor hypercars leverde hem vervolgens het nodige kleingeld op om in enkele maanden tijd de concept car Rimac Concept One te ontwikkelen waarmee hij in 2011 voor opzien baarde en allicht ook in het vizier kwam van Ferdinand Piëch.

De in 2019 overleden kleinzoon van de legendarische Ferdinand Porsche was de architect en jarenlang de drijvende kracht achter Volkswagen Group, een allegaartje van 12 merken - van volumemerken zoals Seat, Skoda en VW tot premium- en exclusieve merken zoals Audi, Bentley, Lamborghini en Porsche met als kers op de taart het iconische sportwagenmerk Bugatti. Alle merken profiteerden van de schaalgrootte van de groep en van de uitwisseling van knowhow, platformen en onderdelen onder elkaar. Daardoor konden en kunnen de satellietmerken van de Volkswagen Group investeringen over een groter geheel spreiden, goedkoper inkopen én efficiënter produceren.

Onder het voorzitterschap van Piëch klom Volkswagen Group op tot de nummer één in de wereld, voorbij aan Toyota en General Motors. Het was ook Piëch die miljarden vrijmaakte om Bugatti in te lijven bij de autogroep en hypercars te laten ontwikkelen met 1200 pk en absurd hoge topsnelheden van meer dan 430 km/u. Zonder Piëch was Bugatti al lang dood en begraven geweest.

Nieuwe rolverdeling binnen Volkswagen Group

Twee jaar na het overlijden van Piëch verkoopt Volkswagen Group nu het iconische merk aan Bugatti-Rimac, een joint venture tussen Rimac Automobili en Porsche. Volgens Porsche-topman Oliver Blume past Bugatti als exclusief merk niet langer binnen de Volkswagen Group. In de nieuwe constellatie zal het zich kunnen ontwikkelen richting elektrische aandrijving en gebruikmaken van de knowhow en technologie van Rimac. Dat levert nu al hand- en spandiensten aan een reeks gerenommeerde automerken vanuit zijn hoofdkwartier in Zagreb. De Kroatische hoofdstad wordt ook de hoofdzetel van Bugatti-Rimac dat zo'n 430 hoogopgeleide ingenieurs en designers zal tewerkstellen, waarvan een 100-tal in Molsheim, de thuishaven van Bugatti. Rimac Automobili heeft momenteel meer dan 1000 medewerkers in dienst.

Op korte termijn zal het Bugatti-gamma met de bestaande Bugatti Chiron met een benzinemotor worden uitgebreid met de Rimac Nevera met elektrische aandrijving. Nog is niet geweten wanneer de eerste elektrisch aangedreven Bugatti op de markt zal komen, maar dat die er komt daar bestaat geen twijfel over. De nieuwe joint venture zal gebruikmaken van het bestaande Bugatti-dealernet dat in ons land in handen is van de Brusselse autogroep D'Ieteren.

De verkoop van Bugatti kadert in een herstructurering van Volkswagen Group en nieuwe rolverdeling binnen de Duitse autogroep. Daarover meer in een volgende aflevering.

